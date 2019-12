Parkinson en de belasting op familie, vrienden en andere naasten

De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening, een ziekte waarvan de klachten in de loop van de tijd toenemen. Als de symptomen toenemen, wordt ook vaak de belasting voor familie, vrienden en andere naasten groter. Op de voorlichtingswebsite Verder met Parkinson zijn tips te lezen om met deze extra belasting om te gaan. In dit artikel lees je wat die belasting kan zijn en waarom het goed kan zijn hierbij stil te staan.

Parkinson en de relatie met uw partner

Parkinson kan de relatie met de partner uit balans brengen. Na verloop van tijd neemt de partner vaak extra zorgtaken op zich, maar ook taken in het huishouden en financiële zaken verschuiven vaak meer naar de partner. Dit kan zowel fysiek als mentaal belastend zijn. Door verschuiving van de taken kunnen ook de verhoudingen binnen de relatie veranderen. Het helpt om samen een nieuw evenwicht te zoeken. Het is belangrijk om te blijven praten met elkaar hoe jullie dit het beste vorm kunnen geven. In dit artikel op ‘ ‘Verder met Parkinson’ staat een aanpak beschreven.

Belasting voor kinderen

Wanneer een ouder de ziekte van Parkinson heeft, kan dit belastend zijn voor de kinderen. Die belasting neemt toe wanneer kinderen taken op zich nemen omdat de zieke ouder, maar soms ook de niet-zieke ouder, meer zorg verlangen. Daarnaast kan er een emotionele belasting zijn. Met elkaar praten kan lucht geven. Een goed gesprek met elkaar over bijvoorbeeld kwetsbare en verdrietige momenten, kan de band met elkaar versterken. Ook kan het verhelderend zijn wanneer aangegeven wordt wat voor ieder belangrijk is. Kortom, blijf met elkaar praten en trek zo nodig aan de bel. Meer tips hierover zijn te lezen op de website Verder met Parkinson.