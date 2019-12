Isala en Noorderboog ondertekenen overeenkomst met bouwconsortium TDE

Bouwpartners gaan voor duurzame bouw én relatie

Isala en Zorggroep Noorderboog hebben hun bouwpartners gevonden voor de realisatie en onderhoud van een nieuw ziekenhuis én een voorziening voor Geriatrische Revalidatiezorg in Meppel. Het gaat om het bouwconsortium Trebbe, Dura Vermeer en Engie (TDE).

Op donderdag 19 december is de samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van de overeenkomst. Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala: ‘We hebben lang naar dit moment toegewerkt. Samen met de bouwpartners kunnen we een stevige investering doen in de zorg in Drenthe met een duurzaam en zeer gebruikersvriendelijk ziekenhuis. Wij zien er naar uit om samen aan de slag te gaan.”

De bouwdelen voor Isala en Noorderboog worden als één geheel gerealiseerd. Naast de realisatie van het nieuwe ziekenhuis, draagt TDE zorg voor onderhoud en exploitatie van het gebouw voor een periode van 25 jaar. De eerste paal wordt op begin maart 2020 geslagen. Eind 2021 worden beide voorzieningen opgeleverd.

Duurzaamheid

Architectenbureau Vakwerk Architecten heeft het ziekenhuis ontworpen in samenwerking met ingenieursbureau Deens. In het definitief ontwerp speelt duurzaamheid een grote rol: geen gasaansluiting meer, maar zonnepanelen. Energie wordt opgeslagen door middel van warmte-koude opslag. In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

Daarnaast hebben de architecten voor deze locatie van het ziekenhuis de omgeving als inspiratiebron gebruikt. Patiënten zijn in het nieuwe ziekenhuis omringd door veel daglicht én hebben uitzicht op het prachtige, groene Reestdal.

Hoogste eisen

Met de nieuwbouw kunnen inwoners uit de wijde omgeving straks voor ziekenhuiszorg en geriatrische revalidatie zorg terecht in een van de modernste ziekenhuizen van Nederland. Bij de ingebruikname in 2022 voldoet het complex aan de hoogste eisen op het gebied van comfort, patiëntvriendelijkheid, duurzaamheid, hygiëne en flexibel ruimtegebruik.

Hein Trebbe sr. namens consortium TDE: “Het is fantastisch dat de goede samenwerking binnen het team de afgelopen periode met deze opdrachtverstrekking is bestendigd. Daarnaast is het mooi voor onze medewerkers dat zij kunnen bouwen aan een duurzaam ziekenhuis in hun eigen omgeving. Een groot deel van onze collega’s woont in het verzorgingsgebied van Isala en Zorggroep Noorderboog.”

Afb. Artist Impression nieuwe ziekenhuis Isala Meppel

Bron: Isala