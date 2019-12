Informatiebijeenkomst over borstvoeding

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid

Maandag 6 januari 2020

19.30 – 21.30 uur

Ben je zwanger en wil je borstvoeding gaan geven? Dan is deze bijeenkomst een prima start! Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijg je informatie over hoe borstvoeding werkt. Zo leer je hoe je kunt zien wanneer je baby honger heeft, hoe je je baby aanlegt en hoe je weet of je baby genoeg gedronken heeft. Ook bespreken we wat je kunt doen als het geven van borstvoeding niet loopt zoals je had gehoopt.

Neem vooral je partner of iemand anders mee zodat jullie deze goede start sámen kunnen maken. De bijeenkomst wordt gegeven door een lactatiekundige.

Aanmelden

Wil je de bijeenkomst bijwonen? Schrijf je dan in via de website van het Spaarne Gasthuis www.spaarnegasthuis.nl



Je kunt de informatieavond ook bijwonen op een andere locatie. Ga dan naar www.samenopgroeien.nu voor een overzicht van deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden aangeboden door het JGZ Kennemerland.

Vragen

Bel de afdeling patiëntenvoorlichting op telefoonnummer (023) 224 1060. Je kunt ook een mail sturen naar info@spaarnegasthuis.nl.

Bron: Spaarne Gasthuis