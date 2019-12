Ziekenhuizen Noord-Holland en Flevoland slaan handen ineen voor acute zorg kinderen

De ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland gaan gezamenlijk de capaciteitsproblematiek van de afdelingen Kindergeneeskunde aanpakken, zo hebben zij deze week afgesproken. Daardoor kunnen kinderen die acuut naar het ziekenhuis moeten, zo goed mogelijk worden opgevangen in de regio.

Arbeidsmarktkrapte

Eerder deze week werd bekend dat de Nederlandse ziekenhuizen moeite hebben om alle kinderen die naar het ziekenhuis worden verwezen zelf op te vangen. En als er onverhoopt geen plaats is in dat ziekenhuis, het kind door te plaatsen naar een nabijgelegen ziekenhuis in de regio. Als dat niet lukt worden kinderen doorgeplaatst naar andere regio’s in Nederland, of indien het echt niet anders kan, naar het buitenland. Het hardnekkig onderliggend probleem is de arbeidsmarktkrapte: er is landelijk een tekort aan (gespecialiseerd) verpleegkundigen.



De afspraak van de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland is ook gemaakt met het oog op de mogelijke piek aan zieke kinderen door het RS-virus. Tijdens zo’n piek moeten meer jonge kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis, soms op de Kinder-IC.

Bedden vrijmaken

De ziekenhuizen hebben meerdere afspraken gemaakt om zieke kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Zo gaan zij bedden vrijmaken die nu zijn bedoeld voor kinderen die een geplande behandeling moeten ondergaan, als het aanbod van acuut zieke kinderen de capaciteit overschrijdt. Alle ziekenhuizen trekken daarin gezamenlijk op. Daarnaast is er een website ontwikkeld, die de ziekenhuizen en ambulancediensten inzicht geeft waar er in de regio een plek vrij is, zodat een ziek kind daarnaartoe overgebracht kan worden. De informatie wordt meermaals per dag ververst.



Het vrijmaken van capaciteit voor ‘acute’ patiënten op de kinderafdelingen gaat ten koste van bedden voor kinderen die wachten op een geplande (minder spoedeisende) behandeling. Dat betekent wel dat voor die laatsten de wachtlijsten noodgedwongen kunnen gaan oplopen.

SEH’s zelf opvangen en beoordelen

Ook spraken de ziekenhuizen af dat hun SEH’s de kinderen uit hun eigen omgeving zelf opvangen en beoordelen, ook al is er geen bed vrij in dat ziekenhuis – de ambulance kan dus gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis rijden. Na beoordeling op de SEH kan een kind dan mogelijk toch naar huis, of indien opname nodig is, worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis waar nog wel capaciteit is.



De nieuwe aanpak geldt voorlopig voor een periode van een half jaar.

Gezamenlijk persbericht van: Ziekenhuis Amstelland, BovenIJ ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi, Zaans Medisch Centrum en Amsterdam UMC

Bron: Amsterdam UMC