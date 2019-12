Melatonine in de psychiatrie

Melatonine en slaapstoornissen: literatuuroverzicht en toetsing aan de psychiatrische praktijk

Melatonine is een middel voor kortdurende behandeling van slapeloosheid bij volwassenen ouder dan 55 jaar. Steven Huysmans en anderen vonden in de literatuur beperkte onderbouwing voor het effect. Verder bleek uit dossieronderzoek dat het middel vooral offlabel werd voorgeschreven.

Slaapstoornissen zijn een frequent voorkomend probleem met een belangrijke impact op de levenskwaliteit. Gezien zijn fysiologische eigenschappen wordt melatonine in verband gebracht met de behandeling van slaapstoornissen. Bovendien is melatonine sinds 2007 door het Europees geneesmiddelenagentschap (ema) erkend voor primaire insomnia bij volwassenen ouder dan 55 jaar voor een periode van maximaal 13 weken.



Analyse van de internationale literatuur over de indicatiestellingen en effectiviteit van melatonine voor slaapstoornissen en toetsing hiervan aan het gebruik in de praktijk.

De resultaten van een narratieve literatuurstudie in PubMed, Cochrane en Web of Science, aangevuld met een retrospectief onderzoek van het voorschrijfgedrag binnen een universitair psychiatrisch ziekenhuis laten zien dat de huidige evidentie voor het gebruik van melatonine voor insomnia en circadiane ritmestoornissen is laag.

We merkten eveneens op dat de effectiviteit van melatonine voor de erkende indicatie van primaire insomnia in sommige richtlijnen in twijfel getrokken werd en dat de verschillende studies ook heterogeen waren wat betreft uitkomstmaten, indicatiestellingen en geformuleerde adviezen. Bovendien voldeed slechts 19,6% van de voorschriften in het retrospectief onderzoek aan de officiële indicatiestelling volgens het ema.



Deze studie toont aan dat melatonine voornamelijk offlabel gebruikt wordt. Globaal lijkt er sprake te zijn van een beperkte effectiviteit van melatonine, hetgeen een weerslag heeft op de indicatiestellingen.

Bron: Tijdschrift voor de Psychiatrie