Als je mantelzorg nodig hebt, weeg dat mee in de keuze voor een zorgverzekering!

Verschillende zorgverzekeringen vergoeden de hulp van een mantelzorgmakelaar en cliëntencoach

Loop je hopeloos vast bij het organiseren van zorg voor een ouder, kind of naaste? Verschillende zorgverzekeraars bieden betaalde hulp. Want mantelzorgers zijn van grote maatschappelijke waarde in de zorg die familieleden of vrienden nodig hebben, vanwege invaliditeit, chronische ziekte of een beperking.

Een mantelzorger voorziet in de vaak langdurige zorg van zieke of kwetsbare familieleden of vrienden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij verzorging of hulp bij dagelijkse activiteiten.

Vergoeding aanvullende verzekering

Het vinden van het juiste zorgloket is niet eenvoudig en zeer complex. Als je de weg moet vinden in het zorgmoeras moet je alle “ins” en “outs” kennen. Sterker nog, er zijn mensen die er voor gestudeerd hebben. Dat zijn de zogenaamde mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners. Een mantelzorgersmakelaar om je te ondersteunen kan je inhuren en er zijn vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedingsmogelijkheden voor. Een mantelzorgmakelaar kan allerlei regeltaken rondom de organisatie van mantelzorg overnemen. Handig als je dit zelf lastig vindt of er geen tijd voor hebt. Verder kan je een vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg & mantelzorgcursussen.

Voorwaarden

Een aantal belangrijke zaken in het kader van de vergoeding:

Het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering

Zorgverzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de vervangende mantelzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld.

Zorgverzekeraars die hulp bij mantelzorg dekken, bieden vergoeding voor a) vervangende mantelzorg b) de mantelzorgmakelaar en/of c) mantelzorgcursussen.

De Mantelzorgmakelaar is je persoonlijke gids in het zorgmoeras en helpen je bij het gebruik en interpretatie van de regels van maar liefst vier verschillende zorgwetten in jouw situatie. De mantelzorgmakelaar gaat voor je aan de slag totdat de hulp waar je recht op hebt en die ook nodig voor je is geregeld is. De zorgmakelaar kent vele valkuilen in het zorgsysteem en weet precies waaraan een aanvraag moet voldoen. Het zorgsysteem is inmiddels zo ingewikkeld dat mensen zonder een opleiding moeilijk de zorg weten te vinden en organiseren die nodig is.

Er zijn momenteel zo’n 150 gecertificeerde mantelzorgmakelaars actief. Alleen gecertificeerde mantelzorgmakelaars worden (deels) vergoed vanuit een flink aantal aanvullende verzekeringen. Ook zijn er enkele gemeenten die de hulp van mantelzorgmakelaar vergoeden.

Vergoeding mantelzorgmakelaar

Deze zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar. Wil je weten bij welke instantie je waarvoor terecht kunt? Deze informatie kun je vaak ook gratis opvragen bij bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg. Mantelzorgers kunnen voor informatie en hulp onder meer terecht bij organisaties voor mantelzorgondersteuning in hun gemeente. Deze hulp wordt gefinancierd uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Deze ZORGVERZEKERAARS hebben een VERGOEDING voor een MANTELZORGMAKELAAR 2020

(Check vergoeding altijd eerst bij uw zorgverzekering)

AON, One Underwriting

De Amersfoortse (ASR) https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/mantelzorg

Ditzo

IAK Uniek, zie One Underwriting

Interpolis

IZZ (VGZ)

Nationale Nederlanden/OHRA CZ

One Underwriting (onderdeel van Aon, voorheen IAK) (Aon Zorgadvies)

ONVZ/PNOZorg/VvAA

PMA Zorgverzekering: zie Menzis PNOZorg: zie ONVZ

Prolife

PZP (Politie Zorg Polis): zie CZ

Salland https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/mantelzorgmakelaar

VvAA Optimaal VvAA Top VvAA Excellent

Univé

VvAA, zie ONVZ Zekur

Zorgdirect

Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Check vergoeding altijd eerst bij uw zorgverzekering.

Meest recente versie van deze lijst, zie: https://www.bmzm.nl/wp-content/uploads/VergoedingMZMZorgverzekering.pdf

