Hulp bij mantelzorg

Als je langdurig en onbetaald hulp geeft aan een hulpbehoevende in je directe sociale omgeving in Nederland ben je mantelzorger. Je verzorgt dan je partner, je ouder of je kind. Maar je kan ook mantelzorger zijn voor een ander familielid, een vriend, een buurvrouw of een kennis. Er zijn in Nederland circa 4 miljoen mantelzorgers. Daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.

Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden. Je wordt het gewoon. Omdat je partner ziek wordt, omdat je ouders zorg nodig hebben en jij die graag wilt geven, of omdat je kind beperkingen heeft en ook nog hulp nodig heeft als hij of zij ouder is. Dat is anders dan vrijwilligerswerk.

De meeste mensen vinden het heel fijn om een naaste te helpen. Ze doen het graag en met liefde. Maar ook dan kan het (soms) te veel zijn. Zeker 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Steeds meer gemeenten en zorgverzekeraars proberen mantelzorgers daarom zoveel mogelijk te ondersteunen door het geven van informatie of bieden van diensten.

Hulp bij regeltaken (mantelzorgmakelaar)

Als u veel tijd kwijt bent met het regelen van de juiste zorg is de hulp van een mantelzorgmakelaar handig, deze biedt hulp bij regeltaken.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van overneemt, zodat u minder wordt belast. Dit is handig als u sommige taken lastig vindt of als u er geen tijd voor heeft. Mantelzorgmakelaars werken zelfstandig of zijn in dienst van een Steunpunt Mantelzorg.

Taken mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar helpt u bijvoorbeeld met:

Vind een zelfstandige mantelzorgmakelaar in uw regio (Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars) (Bmzm.nl).

Of neem contact op met uw zorgverzekeraar of uw gemeente.

Lees meer over vergoeding voor mantelzorg via de zorgverzekering (Consumentenbond.nl).

Goed om te weten

Als u mantelzorg combineert met een betaalde baan, informeer dan bij uw werkgever naar een eventuele vergoeding.

Welke organisaties kunnen mij ondersteunen als mantelzorger?

Als mantelzorger kan je door meerdere organisaties ondersteund worden. De belangrijkste is daarin de gemeente. Die regelt de ondersteuning van mantelzorgers. Het handigst is om te zoeken op de website van je eigen gemeente. Het is per gemeente namelijk anders ingericht wie de mantelzorgers ondersteunt en hoe die ondersteuning is geregeld.

Handige Links

Cliëntondersteuning in de Wmo

Gratis vrijwilligersverzekering mantelzorgers

Aanpassing werktijden

Wetten en regels in de zorg

Mezzo is een landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers. Zij hebben een speciaal spreekuur voor alle mantelzorgers. Ook geven zij juridisch advies aan mantelzorgers.

Zorgbelang is een landelijke belangvereniging voor zorgvragers en heeft verschillende lokale steunpunten waar zorgvragers met vragen terecht kunnen.