Koningin Máxima brengt werkbezoek aan verslavingskliniek De Wending

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 8 januari een werkbezoek gebracht aan De Wending, een instelling voor verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding van het Leger des Heils in Ugchelen. Het werkbezoek stond in het teken van het behandelprogramma van De Wending en de samenwerking van de kliniek met de wetenschap.

Neurowetenschappers

Koningin Máxima ging met begeleiders, behandelaars en onderzoekers in gesprek over de ontwikkeling van het behandelprogramma voor volwassenen met verslavingsproblematiek, het onderzoek naar de effectiviteit en de samenwerking tussen de kliniek en neurowetenschappers. Tijdens een rondleiding kreeg Koningin Máxima uitleg over de behandeling, het woon- en werktraject en ontmoette zij deelnemers van De Wending.

De Wending

De Wending is een verslavingskliniek voor mensen met een ernstige verslaving in combinatie met een licht verstandelijke beperking en andere problemen zoals schulden, een strafblad of psychische problemen. Deelnemers volgen naast de behandeling van hun verslaving een persoonlijke ontwikkeltraining en een woon- en werktraining. In gemiddeld zes tot acht maanden is de behandeling afgerond en gaan deelnemers naar een stabiele, passende plek buiten De Wending.



Samen met het NISPA, een samenwerkingsverband van verslavingszorginstellingen, wordt een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van het behandelprogramma gecombineerd met herstelbegeleiding.

