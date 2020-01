2Doc: Mister Soul – A Story about Donny Hathaway daalt af naar de ziel van de legendarische Amerikaanse soulzanger Donny Hathaway, die door vele muzikanten wordt gezien als een inspirator en genie. Ten tijde van zijn grootste successen kreeg hij de diagnose paranoïde schizofrenie, wat hem er niet van weerhield harmonieuze muziek te blijven maken. Hoe balanceerde hij tussen zijn gekte en genialiteit. Kan er zoiets bestaan als te veel talent?

Paranoïde schizofrenie

Artiesten als Stevie Wonder en Amy Winehouse haalden inspiratie uit zijn songs en zijn weergaloze concerten, zoals vastgelegd op Donny Hathaway Live, één van de beste live-registraties ooit verschenen. In Amerika kreeg Hathaway vooral bekendheid door zijn samenwerking met Roberta Flack, met wie hij twee grote hits scoorde: The Closer I Get To You en Where Is The Love?. Ten tijde van dat succes had hij de diagnose paranoïde schizofrenie al gekregen, wat hem er niet van weerhield tot aan het eind harmonieuze muziek te maken.

Op zoek naar de ziel

Regisseur David Kleijwegt (The Eternal Children, Low: You May Need a Murderer) gaat in 2Doc: Mister Soul – A Story about Donny Hathaway op zoek naar de ziel van de soullegende. De documentaire volgt in feite dezelfde levensweg als Hathaway: via een poëtische reis door steden als St. Louis, Chicago en New York duikt Mister Soul steeds dieper zijn leven in, tot aan zijn tragische einde. In januari 1979 maakte hij met een val uit zijn hotelkamer een einde aan zijn leven. Naast Hathaways broer en zussen komen onder anderen zangeres Roberta Flack, predikant Jesse Jackson en producer James Mtume aan het woord over de genialiteit en gekte van de zanger.



Regie David Kleijwegt, geproduceerd door Zeppers Film, in coproductie met VPRO.

Uitzending: zaterdag 8 februari om 23.05 uur op NPO 2 en zondag 2 februari op NPO Start

Website: vpro.nl/hathaway



Mister Soul op IFFR

De documentaire over soullegende Donny Hathaway van David Kleijwegt gaat in première op International Film Festival Rotterdam (IFFR) en draait vanaf 28 januari tot en met 1 februari op verschillende locaties. Kijk voor meer informatie op: www.iffr.com

Foto: Donny Hathaway Credit: Getty Images

Bron: VPRO