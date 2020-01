Patiënten op wachtlijst voor orgaan roepen Nederland op: ‘Doneer 1 minuut’

Op dinsdag 14 januari a.s. doen nier- lever- en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wil zijn.

Twijfel

50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.



De oproepen van de patiënten benadrukken dan ook niet alleen het belang van meer beschikbare organen, maar doen ook beseffen wat de gevolgen zijn voor nabestaanden, wanneer zij zich niet bewust zijn van de keus van hun partner. Andere landen laten al zien dat wanneer mensen goed geïnformeerd zijn, en ze het gesprek over de persoonlijke donorkeuze aangingen, nabestaanden vaker instemmen met donatie. Diverse bekende Nederlanders, zoals Michael van Praag, Irene Moors en Mirjam de Graaff helpen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen

Aandacht voor oproepen: ‘Doneer 1 Minuut’

Dit heeft grote impact op een gezin: een dagje shoppen met haar dochter, of kijken bij de hockeywedstrijd van haar zoon lukt niet meer. Ze is inmiddels ook afgekeurd als verpleegkundige in de jeugdzorg. Ze hoopt mensen bewust te maken van wat het is om als jonge vrouw een nieuw orgaan nodig te hebben.

Peter: Peter uit Vlissingen had als klein jongetje al snel door dat zijn vader erg ziek was. Door de erfelijke hartaandoening cardiomyopathie overleed zijn vader op zijn vijftigste, Peter was toen twaalf. Belast met dezelfde ziekte heeft hij inmiddels al drie jaar een steunhart, en is het wachten op een geschikte donor.

Olaf en Bram uit Sleen: Olaf is door de erfelijke nierziektes van zoon Bram (11) en dochter Pien (8) inmiddels fulltime mantelzorger. Pien heeft sinds kort een nieuwe nier, terwijl Bram nog op de wachtlijst staat en vier keer per week moet dialyseren.