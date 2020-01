UMC-medewerkers, die nog geen overlijdensrisicoverzekering, kunnen nog tot 31 januari 2020 een overlijdensrisicoverzekering afsluiten

UMC-medewerkers die nog geen overlijdensrisicoverzekering hebben kunnen zich nog tot 31 januari a.s. aanmelden voor de overlijdensrisicoverzekering bij Allianz. Deze overlijdensrisico- verzekering keert maandelijks een bedrag uit aan de partner als de medewerker komt te overlijden.

Per 1 mei 2018 is de Algemene nabestaandenwet-compensatie van pensioenfonds ABP vervallen. Ter vervanging van deze voorziening is destijds in NFU-verband voor een oplossing gezorgd in de vorm van een vrijwillige overlijdensrisicoverzekering voor umc-medewerkers bij Allianz. Deze overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat de partner, na het overlijden van de medewerker, een netto uitkering ontvangt van € 7.583,- per jaar (€ 631,- netto per maand) tot aan zijn/haar AOW-leeftijd.

Medewerkers die in 2019 niet hebben gekozen voor deze overlijdensrisicoverzekering kunnen zich alsnog tot 31 januari 2020 aanmelden. Voorwaarde voor acceptatie is dat 6 vragen positief beantwoord worden. Aanmelden kan via de website van EBC Nederland: https://www.zorgvooruwpartner.nl/p/nfu. Hier staat ook informatie over de dekking, kosten en voorwaarden van deze overlijdensrisicoverzekering.

Vragen over deze overlijdensrisicoverzekering kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres bij EBC Nederland: zorgvooruwpartner@ebcnederland.nl

Lees hier de informatie die eerder op de website is geplaatst over de Allianz overlijdensrisicoverzekering.

