Dokter op Dinsdag trapt af met PGO Natuurlijk Samen

Welkom in de wereld van Ehealth

Na een jaar retraite trapt de Dokter op Dinsdag @ Bernhoven op 28 januari de nieuwe reeks voorlichtingsbijeenkomsten af met een avond over de PGO Natuurlijk Samen.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

De PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) Natuurlijk Samen is een digitaal gezondheidsdossier waarin Bernhoven en de huisartsen van de regionale zorggroep Synchroon samenwerken.

In dit onlangs gelanceerde dossier kunnen patiënten onder meer digitaal hun eigen gezondheidsgegevens inzien en bijhouden, communiceren met hun behandelaars en uitslagen en brieven inzien. De PGO Natuurlijk Samen is een dossier in ontwikkeling. Dat betekent dat steeds meer toepassingen in het dossier in de toekomst beschikbaar komen voor de gebruiker.

Wat heb je nu als patiënt aan zo’n digitaal dossier? Waarom zou ik hier überhaupt gebruik van maken? Wat kan wel en wat kan niet? En hoe werkt dat dan? Namens Bernhoven neemt programmamanager Sanne Rongen u mee in de wereld van het digitale gezondheidsdossier. Namens de huisartsen vertelt Frank van Summeren hoe u vanuit het perspectief van de huisarts meedoet met de PGO en wat dit allemaal voor u betekent.

Ehealth: gezondheidszorg in de toekomst

De PGO Natuurlijk Samen is een van de ontwikkelingen die passen in de nieuwe toekomst waarin steeds meer digitale toepassingen hun intrede gaan doen. Met andere woorden welkom in de wereld van de Ehealth. Deze ontwikkelingen gaan razendsnel, ze kunnen tegelijkertijd een drempel vormen voor mensen om aan deel te nemen. Om mensen hierin te ondersteunen werkt Bernhoven onder meer samen met het Taalnetwerk in de regio.

Taalnetwerk

Namens de samenwerkende bibliotheken in de regio vertelt Yvonne de Groot, bibliothecaris van de bibliotheek in Uden hoe mensen vanuit zogenoemde Taalnetwerken ondersteund kunnen worden in hun zoektocht in de digitale wereld. De bibliotheek kent diverse (leer)programma’s die mensen (digi)taalvaardiger kunnen maken. Bernhoven werkt in het kader van het Taalakkoord samen in het regionale Taalnetwerk.

Begeleidingscentrum

In de @lounge van Bernhoven is iedere werkdag van 8.30-16.00 uur een medewerker van Bernhovenaanwezig om patiënten te helpen om zich in te schrijven voor de PGO Natuurlijk Samen, ook op de poli in Oss is dit mogelijk op ma t/m wo. .

Aanmelden is verplicht

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven begint om 19.30 uur in het restaurant van Bernhoven. U moet zich vooraf aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Bernhoven of bel naar 0413 – 40 29 00.

Bron: Bernhoven