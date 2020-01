Bernhoven toont de toekomst van Ehealth

Van 27 januari t/m 1 februari vindt voor de vierde keer de nationale campagne rondom Ehealth plaats. De focus ligt deze week op allerlei digitale toepassingen en ontwikkelingen in de zorg. Bernhoven doet op 28 januari mee aan deze campagne. Gasten én medewerkers van Bernhoven kunnen in de hal van het ziekenhuis kennismaken met allerlei Ehealth mogelijkheden.

Pop-up studio

Tussen 11.00 en 15.00 uur is in de hal een pop-up studio opgesteld. Hier presenteren organisaties zich met de nieuwste toepassingen op het gebied van elektronische gezondheidszorg. Zo kunnen bezoekers onder meer kennismaken met het 3D Lab waarin Bernhoven en het Radboudumc samenwerken. Complexe botbreuken kunnen in een 3D printer in beeld worden gebracht en geprint. Het helpt de chirurg om een lastige breuk optimaal te herstellen. Met een augmented-reality bril ziet een chirurg tegelijkertijd de werkelijke en een virtuele wereld tijdens een operatie.

Digitale keuzehulpen

PATIENT+ laat bezoekers kennis maken met de digitale keuzehulpen. Bernhoven gebruikt al ruim twintig van deze digitale keuzehulpen die patiënt en arts helpen om precies dié keuze voor een behandeling te maken die past bij de persoonlijke omstandigheden van de patiënt.

Elektronische neus

De elektronische neus (e-nose) is een apparaatje dat ‘ruikt’ of iemand bepaalde ziektes onder de leden heeft. Nog zo’n ontwikkeling is de videobril. Die kan helpen om mensen te laten ontspannen. Met de oplossingen van Biotronik en Philips VitalHealth kan de gezondheid op afstand gemonitord worden. Ervaar met een slimme pleister van Sensium de mogelijkheden van de toekomst.

Maak kennis met dokter Pepper, een zorgrobot die op allerlei manieren kan worden ingezet in de sociale interactie met patiënten.

Dokter op Dinsdag en de persoonlijke gezondheidsomgeving

Diezelfde avond vindt een Dokter op Dinsdag @ bernhoven plaats die helemaal in het teken van de PGO Natuurlijk Samen staat. Dat PGO is de digitale gezondheidsomgeving van ziekenhuis en huisartsen waarin patiënten inzicht krijgen in hun eigen gezondheidsgegevens. In de @lounge geven de medewerkers u graag een kijkje in dit digitale gezondheidsdossier.

Wie patiënt is in Bernhoven kan zich tijdens de Pop-up Studio meteen voor dit dossier laten inschrijven.

Bron: Bernhoven