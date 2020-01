Gebruik technologie zorgt voor toename kwaliteit van leven

Door het gebruik van technologische hulpmiddelen neemt de kwaliteit van leven van ouderen toe. Dit blijkt uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)-Campus Den Haag en de gemeente Den Haag. Dit is het grootste onderzoek ooit in Nederland gedaan naar de inzet van technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg.

Langer gezond en zelfstandig

De gemeente Den Haag werkt aan de ontwikkeling en de uitvoering van innovatieve zorgtechnologie. Deze technologie helpt ouderen om langer gezond en zelfstandig te blijven wonen. In 2016 is in dit kader het project iZi Gezond Lang Thuis gestart waarmee wordt onderzocht of technologie langer thuis wonen bevordert. De gemeente Den Haag en LUMC-Campus Den Haag onderzochten langdurig het effect van de iZi-pilots.

Dit is het grootste Nederlandse onderzoek ooit naar het verband tussen technologische innovatie en het welzijn van ouderen. Uit dit onderzoek blijkt dat ouderen door het gebruik van technologie een betere kwaliteit van (het fysieke) leven ervaren. Dit heeft tot gevolg dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de afname van fysieke kwaliteit van leven door ouderen minder wordt dankzij het gebruik van technologie.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een viertal aanbevelingen:

1. De inzet van technologische hulpmiddelen om langer thuis te wonen heeft alleen effect als dit gevraagd wordt door een hulpbehoevende.

2. Ouderen staan open voor technologische hulpmiddelen als deze echt goed worden uitgelegd

3. Het is cruciaal dat het (digitale) hulpmiddel echt past bij de behoefte van de oudere

4. (Digitale) technologie werkt alleen met ondersteuning

Wethouder Zorginnovatie, Kavita Parbhudayal, neemt de aanbevelingen van de onderzoekers graag over. ‘De vraag naar zorg groeit en de kosten stijgen. Ik wil dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en ik geloof echt dat zorginnovatie daarin de toekomst heeft. Niet omdat ik wil dat machines mensen vervangen, maar om met techniek mensen meer mens te laten zijn.’

Onderlinge verbondenheid

Het project iZi Gezond Lang Thuis is in 2016 gestart als uitwerking van het programma ICT en Zorg en nu onderdeel van het Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2022. Het doel van iZi Gezond Lang Thuis is het bevorderen van langer zelfstandig thuis wonen met behulp van technologie. De aanname was dat onderlinge verbondenheid en gebruik van technologie hieraan bijdragen.

Om deze aanname te toetsen is het project iZi Gezond Lang Thuis opgezet in Escamp. Hierbij is samen met de bewoners van een seniorencomplex een community opgezet om technologie te selecteren voor de iZi-ervaarwoning om deze vervolgens thuis een jaar lang zelf uit te proberen. Dit gaat over analoge en digitale technologie. Het gebruik hiervan is vervolgens ondersteund en gemonitord door het iZi-team. Het effect van het gebruik van technologische hulpmiddelen op langer thuis wonen is wetenschappelijk onderzocht door de Haagse campus van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hierbij is gekeken naar het effect op zelfredzaamheid, veiligheid, kwaliteit van leven en kosten van zorg (Wmo en huisarts).

Bron: Gemeente Den Haag