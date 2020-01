Jan Sebel nieuwe toezichthouder HandicapNL

De Raad van Toezicht van HandicapNL verwelkomt twee nieuwe leden: Jan Sebel wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). Na acht jaar draagt Asje van Dijk de voorzittershamer over aan Sebel, die onder anderen als partner bij PwC al dertig jaar actief is voor diverse goede doelen.

Wilma Gorissen-van Heusden neemt het stokje over van Jaap Zwitser die na acht jaar afzwaait. Zij is actief in begeleid werk en dagbesteding voor mensen met een handicap. Directeur Daniëlle Schutgens is blij met deze twee bestuurlijke zwaargewichten. Zij gaan HandicapNL ondersteunen in de ambitie om verder door te groeien als landelijk goed doel voor twee miljoen mensen met een handicap.

Ruime ervaring

Jan Sebel (Huizen, 58 jaar) is ruim 33 jaar als registeraccountant actief geweest, onder andere als partner bij PwC. Hij is al vele tientallen jaren toezichthouder en heeft ruime ervaring in de wereld van cultuur en goede doelen. Sebel vindt het belangrijk dat meer mensen HandicapNL leren kennen en donateur worden. “De positie van mensen met een handicap is er ondanks het VN-verdrag op achteruit gegaan. Daarom is meer steun voor deze groep en hun naasten hard nodig.” HandicapNL maakt zich komend jaar onder andere sterk voor toegankelijke festivals, inclusieve muziekverenigingen en het maatjes programma [Buddies]. Bovendien wordt dit jaar de eerste editie van de HandicapNL Rugzakrun gehouden, een sportieve en inclusieve run voor iedereen met en zonder beperking.

Asje van Dijk (Barneveld, 64 jaar) is acht jaar voorzitter geweest van de RvT van HandicapNL en haar voorgangers Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds. Hij heeft in 2018 aan de wieg gestaan van het samengaan van de organisaties in de nieuwe organisatie HandicapNL. Van Dijk, in het dagelijks leven burgemeester van Barneveld, heeft de transitie naar een moderne, slagvaardige fondsenwervende organisatie begeleid. De mensen die nauw met hem hebben samengewerkt noemen zijn warme betrokkenheid bij mensen met een handicap.

Ik zet mij in voor mensen met een handicap

Nieuw is ook Wilma Gorissen-van Heusden (Barneveld, 49 jaar), in het dagelijks leven bestuurder van Stichting Ons Bedrijf, een organisatie voor begeleid werk en dagbesteding. “Al mijn hele werkzame leven zet ik mij in voor mensen met een handicap. Zij verdienen een volwaardige plaats in de maatschappij, zoals een eerlijke kans op werk.”

Jaap Zwitser (Utrecht, 73) was voordat hij toetrad tot de Raad van Toezicht van HandicapNL vele jaren actief bestuurslid van Fonds verstandelijk gehandicapten. Hij heeft de organisatie zien veranderen van een landelijke organisatie van collectevrijwilligers naar een professioneel fonds, dat o.a. bekend staat door het Knoop Gala, waar mensen met een verstandelijk beperking samen met bekende Nederlandse artiesten en presentator Paul de Leeuw op het podium van Carré staan.

Over HandicapNL

HandicapNL is een goed doel en ondersteunt iedereen met een handicap om sterker in het leven te staan, hun talenten te ontwikkelen en minder eenzaam te zijn. Daarnaast steunen we mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast. Tot slot willen we bijdragen aan de bewustwording en beeldvorming dat mensen met een handicap er, net als ieder ander, bij horen. We betrekken de samenleving om eerlijke kansen te creëren voor iedereen.

Bron: HandicapNL