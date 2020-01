Hersenziekten: kunnen data je leven redden?

Op 20 januari organiseren New Scientist en UMC Utrecht een wetenschappelijk event in TivoliVredenburg, waarin verschillende onderzoekers inzoomen op de rol van data en kunstmatige intelligentie.

Hersenziekten

We kunnen niet meer om de groeiende rol van data en kunstmatige intelligentie heen. Het vindt ook zijn weg naar het ziekenhuis. Bij onderzoek naar hersenziekten wordt steeds meer gebruikgemaakt van data en kunstmatige intelligentie, zodat de zorg steeds meer verbeterd wordt. Het wordt bijvoorbeeld ingezet om een verhoogd risico op beroertes aan te tonen of om tumoren te herkennen op hersenscans. Wat gaat dit brengen? Wat is er allemaal mogelijk met data en kunstmatige intelligentie en wat merkt de patiënt hiervan?

Data

Het UMC Utrecht Hersencentrum organiseert samen met New Scientist een avond waarin het ziekenhuis van de toekomst centraal staat. We gaan kijken op welke manier data en kunstmatige intelligentie zorgen voor innovatie in het onderzoek en hoe deze worden ingezet om steeds persoonlijkere zorg te bieden. Naast wetenschappelijke aspecten wordt er ook stilgestaan bij de ethische kant van het gebruik van kunstmatige intelligentie en data.

Wanneer: maandag 20 januari 2020

Locatie: TivoliVredenburg, Cloud Nine (Utrecht)

Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Programma

Neuroloog Ynte Ruigrok zoekt naar slimme manieren om risicofactoren voor een hersenbloeding te vinden.

Sarah Boers neemt ons mee in de ethische vragen rondom het gebruik van kunstmatige intelligentie en data.

Wiepke Cahn werkt als psychiater aan een instrument om het herstel na een psychose te voorspellen en verbeteren. Russel Cummins maakte zelf drie keer een psychose door en werkt als ervaringsdeskundige.

Jeroen Hendrikse en Hugo Kuijf vertellen hoe kunstmatige intelligentie steeds belangrijker wordt in de radiologie.

In korte pitches vertellen Mariska van Steensel, Jan Veldink en Frans Leijten hoe zij in hun vakgebied gebruikmaken van slimme technieken.

Zorgrobots? Elly Konijn laat zien hoe die kunnen worden ingezet bij het optimaliseren van zorg.

Neuro-informaticus Sennay Ghebreab laat zien wat kunstmatige intelligentie voor mogelijkheden biedt in de medische sector en de maatschappij.

De presentatie is in handen van Jim Jansen en live muziek wordt verzorgd door the Afternooners