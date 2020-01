Moet Julian vertellen dat zijn zusje Gilles de la Tourette heeft?

Wat zou jij doen?

Zondag 9 februari 2020, 19.24-19.40 uur bij Zapp op NPO 3

Liza, het zusje van Julian, heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Daardoor maakt ze soms onwillekeurige bewegingen of harde geluiden (tics). Julians dilemma is of hij het wel of niet aan zijn klas moet vertellen. Een panel van twaalf kinderen denkt mee met zijn dilemma en geven hem advies.

Omdat mensen niet weten dat Liza Gilles de la Tourette heeft, schrikken ze vaak van haar en kijken haar vreemd aan. Hoewel Julian het soms best irritant vindt wil hij zijn zusje beschermen voor nare reacties en aan de buitenwereld duidelijk maken dat ze er niks aan kan doen. Dat is ook de reden dat hij het aan zijn klas wil vertellen maar is hij bang dat ze hem zullen uitlachen.

Uitgelachen worden

De kinderen van het panel buigen zich over Julians dilemma. Moet hij het risico uitgelachen te worden voor lief nemen? Of moet hij het zijn klasgenoten zelf laten ontdekken?

Wat zou jij doen?

Kinderen lopen tegen alle mogelijke rare, moeilijke, praktische of grappige dilemma’s aan. Hoe moeten ze die te lijf gaan?Per aflevering vertelt een kind (10-12 jaar) in een korte documentaire wat zijn of haar probleem is. Meestal is dat een herkenbaar verhaal met verschillende kanten. Een panel van twaalf kinderen uit heel Nederland bekijkt het filmpje en reageert. Zo wordt duidelijk dat je op verschillende manieren naar een dilemma kunt kijken. En het nodigt de kijker uit om bij zichzelf na te gaan: Wat zou ik doen?



Wat zou jij doen? On Tour

Samen met het Humanistisch Verbond gaan we met Wat zou jij doen? het land in. Kinderen tussen de 10 en 13 jaar, ouders, leraren, pedagogen, en andere opvoeders gaan met elkaar in gesprek, aan de hand van dilemma’s en fragmenten uit het televisie-programma. De tour komt nog naar Enschede (29 januari) en Rijen (5 februari). Voor meer informatie en aanmelden ga naar het Humanistisch Verbond.

Wat zou jij doen? is geproduceerd door CCCP in opdracht van Human.

