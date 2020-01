Doe de nieuwe gratis online gesprekstraining en help mee zelfmoord voorkomen

In Nederland overlijden elke dag vijf mensen door zelfdoding. Uit onderzoek blijkt dat praten over gedachten aan zelfmoord helpt en mogelijk levens kan redden. Zo’n gesprek over zelfmoord is voor veel mensen niet makkelijk. Daarom brengt 113 Zelfmoordpreventie een gratis online training uit waarmee elke Nederlander in een uur tijd kan leren hoe te signaleren, door te vragen en samen hulp te zoeken. Zodat iemand die zelfmoordgedachten heeft mogelijk uit zijn of haar isolement komt. De training staat op de website www.vraagmaar.nl/online-training.

Zelfmoord is een groot maatschappelijk probleem

Zelfmoord kost jaarlijks drie keer meer levens dan het verkeer: 1.829 mensen overleden in 2018. Elke dag komen 40 mensen op de eerste hulp na een zelfmoordpoging. Het aantal mensen dat dénkt aan zelfmoord, is nog veel hoger: ongeveer 1 tot 3% van alle Nederlanders. Nanette Zonnenberg, hoofd communicatie van 113 Zelfmoordpreventie: “Elke zelfdoding is uniek en vaak het gevolg van een complexe stapeling van factoren. Het is een intens verdriet voor nabestaanden en raakt gemiddeld 135 mensen. Een zelfmoord verandert het leven van naasten voorgoed.

Veel mensen in de omgeving krijgen een ‘niet-pluis gevoel’ voorafgaand aan een zelfdoding. De online training leert op zo’n moment contact te maken met de ander. Mensen die zelfmoord overwegen willen vaak niet dood, ze willen een einde aan hun lijden op dat moment. Jij en ik kunnen het verschil maken, zelfmoordpreventie is een zaak van ons allemaal.”

Iedereen kan helpen levens te redden

Veel mensen generen zich voor hun gedachten dat ze er liever niet meer willen zijn en willen de omgeving daar niet mee belasten. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfdoding heeft geen hulp gezocht, terwijl bekend is dat professionele hulp kan helpen. In tegenstelling tot wat men soms denkt, breng je de ander niet op gedachten door over zelfmoord te praten. Je kunt het risico op suïcide juist verkleinen door in gesprek te gaan. Het kan helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en samen een oplossing te vinden. Het is belangrijk dat mensen in de omgeving weten dat praten over zelfmoordgedachten mensen helpt.

Taboe rondom praten over zelfmoord wordt doorbroken

113 Zelfmoordpreventie heeft als missie dat niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Nanette Zonnenberg: “We moeten het gesprek in de samenleving veel meer op gang krijgen, het taboe moet er echt af. Van kapper tot boer, van uitzendkracht tot puber, van deurwaarder tot verzekeraar, van familieleden tot collega’s en zorgprofessionals. Als we met z’n allen het gesprek durven aangaan, gaat dat echt impact hebben want op die manier kunnen we met elkaar helpen het aantal slachtoffers van zelfmoord terug te brengen. Dus ga naar: www.vraagmaar.nl/online-training”.

Bron: 113.nl