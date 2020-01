22 G-sporters markeren met profvoetballers start Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020

Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, Haagse sportwethouder Hilbert Bredemeijer en ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi allereerste officiële supporters sportevenement

Vandaag werd in het Cars Jeans Stadion het startsein gegeven van de Special Olympics Nationale Spelen die dit jaar van 12 t/m 14 juni in Den Haag plaatsvinden. Daar committeerden minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, de Haagse sportwethouder Hilbert Bredemeijer en ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi zich als de eerste officiële supporters aan de Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 middels een feestelijke ondertekening. Met de actie ‘Word supporter van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020’ wil de organisatie van het sportevenement bedrijven en organisaties oproepen supporter te worden en mogelijk maken dat zoveel mogelijk sporters met een verstandelijke beperking aan dit evenement kunnen deelnemen. Na de ondertekening betraden 22 G-sporters samen met de profvoetballers op officiële wijze het veld voor de wedstrijd ADO Den Haag – RKC Waalwijk. Ga voor meer informatie naar https://specialolympics2020.nl/sponsors/.



Word supporter van één G-sporter of een heel team

Tijdens de Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 maken zo’n 2.000 sporters met een verstandelijke beperking hun opwachting. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren en supporters. Iedereen kan supporter worden: zo kun je voor €5 bijdragen aan een medaille, zorg je er met €25 voor dat een sporter een hele dag kan deelnemen aan het toernooi en verzorg je met een gift van €250 het volledige sportweekend van een deelnemer. Men kan zelfs een heel team steunen.

Special Olympics



Volgens directeur Sandra van Koningsbrugge, ben je ook al supporter als je de deelnemers komt toejuichen: “Sporters met een verstandelijke beperking vormen een prachtig voorbeeld voor anderen en verdienen het podium dat Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 hen biedt. We hopen dat de inwoners van Den Haag dit evenement omarmen en supporter worden van deze fantastische groep sporters. Dit kan door een financiële bijdrage te leveren, maar óók door het evenement te delen via social media of als toeschouwer aanwezig te zijn. Alle steun wordt zeer gewaardeerd.”



Ontwikkeling G-sport

Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins: “Het is ontzettend belangrijk dat iedereen die wil sporten daartoe de kans krijgt. Sport is er voor iedereen en voor iedereen is er een sport. 2020 wordt een fantastisch sportjaar voor Den Haag, voor sportliefhebbers en vooral: voor alle sporters. Ik kijk persoonlijk enorm uit naar Special Olympics Nationale Spelen Den Haag en ik ben blij dat ik als een van de allereerste supporters van dit bijzondere evenement mijn steentje bij mag dragen.”



ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi: “Wij zijn er met ADO Den Haag trots op dat de opening van de Special Olympics Nationale Spelen in het Cars Jeans Stadion plaatsvindt. Het onderstreept niet alleen de samenwerking van onze stichting ADO Den Haag in de Maatschappij met de SGK en in het bijzonder met de Special Olympics Nationale Spelen, maar bevestigt ook dat wij veel waarde hechten aan de (verdere) ontwikkeling van de G-sport. Dat doen wij ook met onze G-Storks, die bij het duel van ADO Den Haag met RKC Waalwijk in de line-up mochten meelopen. Eén van de doelen van onze stichting is om te stimuleren dat meer kinderen met een beperking gaan sporten.”

Ook de kersverse sportwethouder Hilbert Bredemeijer gaf aan erg trots te zijn dat dit grote sportevenement in Den Haag plaatsvindt.



Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020

De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Dankzij een uitstekend bidbook valt de eer van het organiseren van dit evenement in 2020 Den Haag ten deel. Tijdens de spelen wordt Den Haag bezocht door ruim 2.000 sporters en 750 begeleiders. Drie dagen lang worden in Sportcampus Zuiderpark, het Hofbad, Sporthal Ockenburgh en andere Haagse sportaccommodaties wedstrijden georganiseerd in maar liefst achttien takken van sport. De Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 vindt plaats van 12 tot en met 14 juni 2020. Ga voor meer informatie naar www.specialolympics2020.nl.