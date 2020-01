Informatiemarkt in ziekenhuis over MijnZR

Van 27 tot 30 januari is er een informatiemarkt in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel over MijnZR. Bezoekers en patiënten kunnen zelf of met hulp inloggen in hun patiëntenportaal. Er is begeleiding aanwezig en medewerkers geven antwoord op alle vragen over MijnZR.

MijnZR

MijnZR is een beveiligde, persoonlijke, online omgeving voor patiënten van Ziekenhuis Rivierenland. Patiënten kunnen thuis via www.mijnzr.nl hun medische gegevens inzien en zelf een aantal zaken regelen. Steeds meer patiënten maken gebruik van dit patiëntenportaal. Bij het inloggen is DigiD met sms-functie nodig.

Op de informatiemarkt is op bepaalde tijden het Informatiepunt Digitale Overheid aanwezig met uitleg over digitale vaardigheden. Ook het Oranje Servicepunt is er met hulp bij lezen en schrijven. Op 29 januari sluit ook Zorg van Nu aan met informatie over e-health. U vindt de informatiemarkt in de hal bij de liften.

E-healthweek

De informatiemarkt valt in de landelijke e-healthweek. In deze week organiseren zorginstellingen allerlei activiteiten om mensen te laten kennismaken met digitale innovaties in de zorg. Bekijk hier het landelijke programma.

Fotobijschrift: Thuis inloggen in MijnZR, het portaal voor patiënten van Ziekenhuis Rivierenland, gaat veilig en makkelijk met DigiD

Bron: Ziekenhuis Rivierenland