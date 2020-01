6 nieuwe operatiekamers arriveren via rivier en snelweg bij IJsselland Ziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis krijgt een nieuw operatiekamer complex (OKC). De eerste zes modules zijn maandagochtend via convoi exceptionnel in Capelle aan den IJssel gearriveerd en op zijn plaats gehesen. n totaal worden deze week 36 modules in vier dagen ’s nachts naar het ziekenhuis vervoerd en overdag op de eerste verdieping gehesen via een 500 tons kraan. Binnen een week staat de basis voor een geheel nieuw OKC.

De eerste modules zijn officieel onthaald door Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, in gezelschap van Edwin Kafoe, anesthesie medewerker, Marlous Boender, projectleider bouw, en Janine Oosting, raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis.

Bouwen op twee plaatsen tegelijk

Terwijl het terrein voor het ziekenhuis de afgelopen maanden is voorbereid, zijn de operatiekamers (inclusief technische installaties) door middel van modulaire industriële bouw in Duitsland, bij Cadolto in Cadolzburg, gebouwd.

6 operatiekamers in 36 modules

Een deel van de in totaal 36 modules – die samen een 2.000m2 complex van 6 OK’s gaan vormen – is nog onderweg naar het ziekenhuis. Een operatie op zich.

Vorige week week zijn de modules via drie vrachtschepen vanuit Duitsland naar Dordrecht vervoerd. Vervolgens worden de modules in vier nachten vanuit de haven in Dordrecht in Convoi Exceptionnel over de (snel)weg naar Capelle a/d IJssel vervoerd.

Naar verwachting staan alle 36 modules uiterlijk vrijdag 24 januari op hun plaats en wordt zo binnen één week het nieuwe OKC gevormd. Daarna wordt alles in ca. drie maanden afgewerkt en in bedrijf genomen. Vervolgens wordt het huidige OKC gerenoveerd, het totale OKC houdt – ook gedurende het bouw- en renovatie traject – beschikking over 8 OK’s.

Nieuwbouw en renovatie IJsselland Ziekenhuis

In 2016 is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een ingrijpend renovatie- en nieuwbouwtraject. In 2019 is de nieuwe Acute Opname Afdeling (AOA) in gebruik genomen en de eerste algemene gerenoveerde verpleegafdeling geopend. Begin januari is de nieuwe kinderafdeling door Capellenaar Ronnie Flex geopend.

Voor het nieuwe OKC heeft het IJsselland gekozen voor een deel nieuwbouw en een deel renovatie. Door te kiezen voor modulaire industriële systeembouw wordt in het bouwtraject veel tijd gewonnen en ondervindt de omgeving van het ziekenhuis veel minder overlast.

Bron: IJsselland Ziekenhuis