Lancering project Leven Lang Leven om onhoudbare druk op verpleegzorg op te lossen

Oproep aan Nederlandse publiek: stuur ideeën in die bijdragen aan fijn oud worden



Een van de eerste inzendingen is het idee Tintelzinnen. Dit zijn intieme audioverhalen om de fantasie van ouderen te prikkelen.

Amsterdam, 21 januari 2020 – Maatschappelijke denktank Kennisland en Vandejong Creative Agency lanceren met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het project Leven Lang Leven. Zij roepen het Nederlandse publiek op om radicale ideeën in te sturen die bijdragen aan fijn oud worden en verandering in de verpleegzorg stimuleren. Hiermee spelen zij in op de toenemende vergrijzing in Nederland. Een vakjury bestaande uit onder andere Prof. dr. Annet de Lange (bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden’) en Mohammed Benzakour (schrijver van het bekroonde boek ‘Yemma – stilleven van een Marokkaanse moeder’) beoordeelt de inzendingen onder meer op basis van vernieuwing en haalbaarheid. De tien partijen met de beste ideeën krijgen professionele begeleiding en budget voor verdere uitwerking.

Nora van der Linden, directeur Kennisland: ‘In 2040 is naar schatting ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65+. Hiermee wordt in verhouding de potentiële beroepsbevolking kleiner. Met de toename van de ouderen stijgt ook de zorgvraag. Dit maakt dat we naar nieuwe, innovatieve ideeën moeten kijken om nu én in de toekomst alle ouderen van de juiste zorg te voorzien, zodat ook zij het laatste deel van hun leven betekenisvol kunnen doorbrengen. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we nu in actie komen door anders te denken en te doen. Wij geloven dat de meest vernieuwende ideeën in de samenleving ontstaan. Daar zijn we met Leven Lang Leven naar op zoek.’

Eerste inzendingen



Een van de eerste inzendingen is Tintelzinnen. Dit zijn intieme audioverhalen om de fantasie van ouderen te stimuleren. Tintelzinnen is het eindresultaat van het afstudeerproject van Myrthe Krepel (Msc. Design for Interaction, TU Delft), waarin zij ontdekte dat veel ouderen (70+) vasthouden aan de betekenis van seksualiteit van toen ze jong waren. Door ouderen in hun fantasie (opnieuw) kennis te laten maken met het brede spectrum van intimiteit en seksualiteit kunnen ze herontdekken wat voor rol dit nu in hun leven kan spelen.

Ook sociaal onderneming Regie op Dementie, van ervaringsdeskundige Hilma van Slooten, doet mee. Om meer kinderen van ouders met dementie praktisch en emotioneel te ondersteunen wil ze haar platform opschalen. Om de zoekstress die ze ervaren te verlichten. Het gaat om léven met dementie.

Programma Leven Lang leven



Alle ideeën, groot of klein, kunnen tot 20 maart 2020 ingezonden worden via www.levenlangleven.nu. De inzendingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op nieuwe woonvormen, mobiliteit of fysieke ondersteuning, maar ook ideeën die bijdragen aan een meer autonoom, sociaal of betekenisvol leven. De vakjury kiest 10 vernieuwende ideeën voor het Leven Lang Leven-pioniersprogramma. Gedurende dit programma krijgen de deelnemers coaching van experts op het gebied van verpleegzorg, sociale innovatie, beleid, regelgeving en ondernemerschap. De finale vindt plaats tijdens het Leven Lang Leven-event op 6 oktober 2020. Daar presenteren de deelnemers de geteste prototypes aan een breed publiek. Zorgorganisaties kunnen een prototype adopteren en in gesprek gaan met deelnemers.

Prof. dr. Annet de Lange: ‘Een initiatief als Leven Lang Leven is naar mijn idee essentieel om oplossingen te vinden voor succesvol ouder worden en innovatie in de verpleegzorg. Uit onderzoek weten we dat het ontwikkelen en behouden van mentale en fysieke veerkracht bepalend is voor hoe iemand de laatste tijd van zijn leven ervaart. Met het pioniersprogramma hopen we te leren van vernieuwende inzichten uit de samenleving en uit te vinden wat hier op latere leeftijd voor nodig is.’

Effectieve methode: een beweging van onderop



In 2015 lanceerde Kennisland samen met de gemeente Amsterdam Onze nieuwe School, een zoektocht naar nieuwe schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam konden opvangen. Het project resulteerde in verschillende nieuwe scholen in Amsterdam, zoals de Alan Turingschool en Klein Amsterdam. Van der Linden: ‘Door de ervaring die we hebben opgedaan rondom de schoolvernieuwers weten we hoe waardevol het is om een beweging te realiseren die van onderop start, waarbij antwoorden worden aangedragen vanuit de maatschappij en niet van bovenaf worden opgelegd.’

Leven Lang Leven is een initiatief van Kennisland en Vandejong Creative Agency, gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. Beeld: Myrte Krepel