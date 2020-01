Avisi nieuwe partner van Health Valley

Het Arnhemse IT bedrijf Avisi, gaat een samenwerking aan met Health Valley. Door de samenwerking met Health Valley wil Avisi IT-oplossingen ontwikkelen voor digitale innovaties in de zorg die een cruciale rol spelen bij het verlenen van kwalitatief goede zorg die helemaal past in de huidige tijdgeest. Het uiteindelijke doel is samen met het netwerk impact te maken voor de gezondheid van nu en in de toekomst.



Van idee tot waardevolle software

Jan Bakker, directeur en mede-oprichter Avisi licht toe: “De missie van Avisi is om waarde toe te voegen aan organisaties en maatschappij. Daarbij ligt de focus op innovatie door middel van software en dat past uitstekend bij Health Valley.” Avisi heeft onder meer software ontwikkeld om digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen mogelijk te maken.



Versterking netwerk door gezonde software

Koen van den Hurk, innovatiemanager bij Health Valley vertelt over de samenwerking met Avisi: “Software is overal, maar goede software kan nog wel een uitdaging zijn. Met Avisi als partner wordt het netwerk versterkt met een partij die zorg draagt voor gezonde software.”

Bron: Avisi