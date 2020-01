Voor de 4e keer de eHealthweek met grootse openingsmanifestatie

Op maandag 27 januari vindt de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie plaats in het AFAS Circustheater in Den Haag. Bruno Bruins opent tijdens deze 4e editie officieel de e- healthweek 2020. Daarna volgt een uitgebreid programma met veel inspirerende

sprekers zoals Egbert Schillings, Directeur bij het Britse Babylon Health, Kim Spinder die organisaties helpt met innoveren en Paul Iske van het Instituut voor briljante mislukkingen. Naast het hoofdprogramma kun je meer dan 30 workshops bezoeken, kun je innovatie ervaren en kun je naar het innovatiespreekuur voor al je vragen. Als je op dit event bent geweest zijn al je vragen beantwoord en kan je morgen de eerste of volgende stap zetten naar de toekomst van zorg.

Tijdens de openingsmanifestatie willen we mensen in de zorg in beweging brengen. Er is veel aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Maar misschien nog wel belangrijker; welke (nieuwe) vaardigheden zijn hiervoor nodig. Hoe neem je mensen mee in alle nieuwe ontwikkelingen en hoe help je medewerkers om anders te werken. Zodat de patiënt kwaliteit van leven heeft, het werk in de zorg leuker wordt en de zorg duurzamer.

Veel inspirerende sprekers

Egbert Schillings, Directeur bij het Britse Babylon Health, vertelt hoe Babylon Health dagelijks via e-health al zo’n 4.000 medische adviezen verstrekt en gemiddeld elke 10 seconden in contact staat met een patiënt! Tommie in de zorg vertelt hoe je de zorg beter en leuker maakt met nieuwe technologie. Kim Spinder weet hoe je mensen in beweging krijgt en enthousiast krijgt voor innovatie. Wethouder Kavita Parbhudayal brengt graag verschillende partijen bij elkaar om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen mét kwaliteit van leven. En het belang om het sociaal domein te verbinden met technologie en de zorg. Zorgverzekeraars laten zien op welke manier ze samen met verschillende partijen bezig zijn met innovatie. En bestuurders die al succesvol innoveren vertellen hoe ze dit doen, door samenwerking met verpleegkundigen. En Paul Iske legt uit waarom fouten maken en deze vooral delen voor ons allemaal behulpzaam is.

Inspiratie

Tijdens het open innovatie inloopspreekuur kan iedereen uit de zorg vragen stellen. Een breed expert team staat voor je klaar. Dan is er geen excuus meer om niet te beginnen met toekomstgerichte gezondheid. In een escape room kan je werken aan verander en digitale vaardigheden. Met echte robots kan je communiceren. En op de Inspiratiemarkt zijn veel nieuwe ontwikkelingen te zien en te ervaren. Na deze inspirerende dag kan iedereen de volgende stap zetten binnen zijn eigen organisatie op het gebied van innovatie en transformatie.

Gratis

De ICT&health Openingsmanifestatie is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, de gemeente Den Haag, Zon Mw, Zorgverzekeraars Nederland, Philips en veel andere sponsoren.

Bron: ICT&health