Twee mensen met coronavirus opgenomen in Franse ziekenhuizen

Het coronavirus, dat in China is uitgebroken, heeft nu ook Europa bereikt. In Frankrijk zijn twee gevallen geconstateerd. Zo melden Chinese en Franse media vanavond. Eén persoon ligt in een ziekenhuis in de buurt van Parijs. De tweede besmetting is gemeld in de stad Bordeaux. Beide personen zijn in China geweest. Volgens het Franse ministerie van Volkgezondheid worden er mogelijk meer ziektegevallen in Frankrijk verwacht.

Coronavirus

In China heeft het virus inmiddels aan zeker 25 mensen het leven gekost. Het aantal patiënten bij wie het virus is vastgesteld, is gestegen naar 830, zo meldden Chinese staatsmedia vandaag.

De ziekte kan worden overgedragen van mens op mens, maar lijkt het vooralsnog niet heel besmettelijk. De meeste dodelijke slachtoffers waren ouderen en hadden onderliggende gezondheidsproblemen.