UT opent haar deuren tijdens E-Health week 2020

Symposium over Personalised e-Health Technology in TechMed Centrum

In het kader van de vierde nationale e-healthweek (27 jan t/m 1 feb) organiseert de Universiteit Twente (UT) op woensdag 29 januari een symposium over Personalised e-health Technology in haar TechMed Centrum. Het symposium biedt bezoekers een inspirerende en energieke dag vol interactieve sessies, demonstraties en presentaties. Daarnaast is de UT op dinsdag 28 januari aanwezig op de informatiemarkt e-health van revalidatiecentrum Roessingh met onder andere het mobiele lab dat het mogelijk maakt om experimenteel onderzoek op locatie te doen.

E-health symposium op de UT

Op woensdag 29 januari (10.00 uur tot 16.30 uur) kunnen bezoekers op het symposium van de Universiteit Twente kennismaken met e-health in al haar verschijningsvormen. Van diabetes tot dementie, van data science tot citizen science en van oncologie tot revalidatie. Er wordt geïllustreerd hoe multidisciplinair onderzoek innovatieve technologie vormt, zoals door de samenwerking tussen de UT, Saxion, regionale ziekenhuizen, zorgcentra, de Twentse Zorg Academie en (regionale) bedrijven.

Deze partijen presenteren onder andere het nieuwste prototype van de draagbare ademtrainer voor kinderen met ademhalingsproblemen. Onderzoekers van de UT zullen het belang van ‘happy eating’ aantonen en demonstreren hoe technologie helpt om dit gemakkelijker en aangenamer te maken. Tevens kan het e-health House worden bezocht; de nieuwste faciliteit van TechMed waar testen van nieuwe e-health prototypes en gebruikersonderzoek mogelijk is. Meer informatie over het programma en aanmelden (gratis toegang) kan op de website (voertaal Engels).

Informatiemarkt e-health bij Roessingh

Op dinsdag 28 januari organiseert revalidatiecentrum Roessingh van 11.00 uur tot 13.00 uur een regionale informatiemarkt over e-health. De bezoeker kan kennismaken met nieuwe technologie voor onder andere revalidatie, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugd­zorg en langer zelfstandig wonen. De Universiteit Twente is op deze informatiemarkt vertegenwoordigd met het mobiele lab van de faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS; ook aanwezig op de 29e). Met behulp van dit mobiele lab kan onderzoek worden gedaan op locatie. Het lab is uitgerust voor een breed scala aan experimenten, variërend van Virtual Reality (VR) in het veld, eyetracking en fysiologie, tot groepsopnames en observatie. Toegang gratis.

Over TechMed Centrum

Het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum) is een toonaangevende innovatie hub. Door een combinatie van excellent onderzoek, onderwijs en moderne faciliteiten draagt het TechMed Centrum bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg door middel van gepersonaliseerde technologie. Het TechMed Centrum heeft in de afgelopen 15 jaar een unieke en internationale positie verworven middels zeer vernieuwende opleidingen zoals Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen en door translationeel onderzoek binnen de domeinen variërend van medische beeldvorming, robotica, bioengineering, medische fysiologie tot health & wellbeing technologie. Het TechMed Centrum werkt hiertoe nauw samen met diverse bedrijven en medische instellingen.

Bron: Universiteit Twente