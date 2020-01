Voetbalwedstrijd Almere City FC vs. SC Telstar in teken van pesten

23 januari is de Landelijke dag ‘Aandacht voor pesten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking’. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vaak kwetsbaarder en eerder slachtoffer van (cyber)pesten, manipulaties en seksueel misbruik dan andere jongeren. Op 31 januari vraagt HandicapNL samen met Almere City FC extra aandacht voor dit probleem tijdens de voetbalwedstrijd Almere City FC tegen SC Telstar.

Pesten en eenzaamheid

Veel van het pesten gebeurt online of op scholen. Daarbij komt dat ruim 60% van de verstandelijk beperkte jongeren eenzaam is. Yvette Veerman (35 jaar) uit Almere: ‘Ik ben vroeger vaak gepest en daardoor ben ik echt terughoudend geworden. Ik maak niet meer zo makkelijk vrienden.’

[Buddies] zorgt voor vriendschap

Om pesten te voorkomen en eenzaamheid terug te dringen zet HandicapNL zich met het [Buddies] programma in om bijzondere vriendschappen te creëren tussen jongeren met en zonder (licht) verstandelijke beperking. De jongeren ontwikkelen een oprechte vriendschap die de jongere met een verstandelijke beperking helpt om weerbaarder en zelfverzekerder te worden. Bovendien laat het jongeren zonder een beperking zien dat het waardevol is om vriendschap te sluiten met iemand die net even anders is dan zij.

Wedstrijd Almere City FC vs. SC Telstar

De voetbalwedstrijd vindt plaats op vrijdag 31 januari 20.00 uur in het Yanmar stadion in Almere. Mensen met een licht verstandelijke beperking en hun familie, vrienden, zorgverleners en collega’s zijn van harte uitgenodigd de wedstrijd gratis bij te wonen. Aanmelden kan via: buddies@handicap.nl.

Over HandicapNL

HandicapNL is een goed doel en ondersteunt iedereen met een handicap om sterker in het leven te staan, hun talenten te ontwikkelen en minder eenzaam te zijn. Daarnaast steunen we mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast. Tot slot willen we bijdragen aan de bewustwording en beeldvorming dat mensen met een handicap er, net als ieder ander, bij horen. We betrekken de samenleving om eerlijke kansen te creëren voor iedereen.

Bron: Handicap NL/Buddies