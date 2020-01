Wilt u als patiënt uw ervaringen over de zorg met jongeren delen?

Jonge mensen tussen 14-27 jaar gaan aan de slag met film, influencing, storytelling, theater, creative technology en mindfulness. Ze willen graag meer leren over de zorg. Wat kan je door een ziekte niet meer doen, zien of horen? Wat voor oplossingen zijn er wel of niet? Daarvoor hebben ze de inbreng nodig van mensen met een aandoening of ziekte.

Bent u ervaringsdeskundige?

Woont u in Noord-Limburg, Noord-Brabant of Gelderland of bent u enthousiast genoeg om op onze kosten iets verder te reizen? Meld u dan aan bij ons!



Professionals in het vak



Project Sparkel biedt gratis trainingen voor jongeren. Sparkel werkt met professionals als Frans Mouws en Charlotte Driessen, filmmakers DOCfeed; John van der Sanden, theatermaker; Mertabi, influencer; Sandra Bosch, uitgever; Studio Krom, creatieve technologie; Manja de Lang, mindfulness.





Deel uw ervaring!



Tijdens de trainingen leren jongeren de tips en tricks uit het vak (film of theater productie, influencing, storytelling, creatieve technologie of mindfulness). Deze kennis passen ze toe in de praktijk rondom het thema ‘Zorg’. Deelnemers gaan zich verdiepen in de zorg en praten met patiënten over hun leven als patiënt: wat kan je door een ziekte niet meer doen, zien of horen? Alle ervaringen verwerken ze samen met hun groepje in een kort filmpje, theatervoorstelling, verhalenmagazine, vlog of creatieve technologie.





Wilt u uw ervaring met ziek zijn delen met jongeren?



We starten in maart a.s. en eindigen in juni 2020. Er zullen twee tot drie bijeenkomsten zijn van ongeveer 2 tot 3 uur. Uw reiskosten en lunch op locatie worden vergoed en u ontvangt een attentie van ons. Natuurlijk krijgt u ook een uitnodiging voor de feestelijke eindpresentatie van de jongeren.



Wilt u meedoen?

Meld u aan vóór 22 februari a.s. bij info@projectsparkel.nl



Achtergrond

Project Sparkel is een initiatief van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke diensttijd voor jongeren.

Bron: Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland