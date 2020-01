Staatssecretaris Blokhuis op werkbezoek bij GGZ Rivierduinen

In het kader van de E-healthweek bezocht staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) GGZ Rivierduinen. Tijdens het werkbezoek werd Blokhuis geïnformeerd door cliënten en behandelaren over het gebruik van E-health tijdens de behandeling.

Virtual Reality(VR)

GGZ Rivierduinen is in het voorjaar van 2019 gestart met het gebruik van Virtual Reality(VR) in de behandeling. Met VR kunnen cliënten moeilijke situaties oefenen in een virtuele wereld. Onder begeleiding van een behandelaar en in de veiligheid van een gecontroleerde omgeving stappen zij de ‘onveilige’ wereld in. De behandelaar kijkt mee in de virtuele situatie en ziet hoe de cliënt zich hier gedraagt. Tijdens het werkbezoek vertellen zowel cliënten als behandelaren over hun ervaringen. Cliënt volgt een VR behandeling en vertelt over zijn ervaringen: “Ik heb meer zelfvertrouwen omdat mijn leven weer groter wordt door VR.”

Saskia is behandelaar en is erg enthousiast: “Het mooie van VR is dat je therapie kunt personaliseren aan situaties die voor de cliënt confronterend of beangstigend zijn. Mijn ervaringen met het oefenen met cliënten met VR zijn heel positief ”.

Staatssecretaris Paul Blokhuis over VR: “Behandeling met VR is heel realistisch. Mijn compliment aan het systeem”.

Wachttijdapp

In november 2019 introduceerde GGZ Rivierduinen de Wachttijdapp, voor cliënten die op de wachtlijst staan. Deze app biedt poliklinische cliënten relevante informatie rondom de intake en behandeling. Ook krijgt de cliënt uitleg en tips ter overbrugging van de wachttijd. De app is anoniem en iedereen kan hem downloaden. Tijdens het werkbezoek deelden behandelaren de eerste ervaringen met het gebruik van de app. Ook werd er stilgestaan bij het gebruik van nieuwe E-health toepassingen in de GGZ.

Bron: Rivierduinen