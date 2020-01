Woensdag 29 januari 2020

Promotie, Aula (VU) 11.45 u

Petra Porte: Veilig gebruik medische hulpmiddelen

Er is steeds meer aandacht voor medische hulpmiddelen. De ontwikkelingen gaan snel en promovenda Porte wilde het gebruik van de hulpmiddelen onderzoeken om te kijken of en hoe de veiligheid voor de patiënt kan verbeteren. In Nederland is de regelgeving in 2011 uitgebreid met de implementatie van het ‘Convenant Veilige toepassing van medische technologie’. Uit het onderzoek van Porte blijkt dat medische hulpmiddelen een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de patiënt.

Bekwaamheid

De positieve effecten van medische hulpmiddelen zijn evident. Zonder de hulpmiddelen kunnen patiënten minder goed of helemaal niet worden geholpen. Maar er zijn ook risico’s. Het is volgens Porte van belang om in te zetten op de bekwaamheid van de gebruikers van medische hulpmiddelen en om medische hulpmiddelen en de omgeving zo te ontwikkelen dat de risico’s kleiner worden.

Vaardigheidstoetsen



Volgens de promovenda kan dat bijvoorbeeld met vaardigheidstoetsen voor de zorgverlener. Ook valt te denken aan het automatisch aanpassen van instellingen van medische hulpmiddelen op persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Porte hoopt dat haar promotieonderzoek meer aandacht vestigt op de risico’s van hulpmiddelen bij zorgverleners en bestuurders.

Bron: Amsterdam UMC