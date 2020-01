Vrijdag 31 januari

Promotie, Agnietenkapel (UvA) 10.00 u

Suzanne Gunnink: Bloedtransfusie bij jonge baby’s vaak onnodig en soms schadelijk



Baby’s die meer transfusies krijgen met bloedplaatjes hebben een grotere kans op overlijden of bloedingen. Dit resultaat verbaast omdat bloedplaatjes juist toegediend worden om bloedingen te voorkómen. Blijkbaar brengt de transfusie niet altijd het effect waarop artsen hopen. Dit is het belangrijkste resultaat uit het promotieonderzoek van Gunnink.

Tekort aan bloedplaatjes



Baby’s die te vroeg zijn geboren hebben vaak een tekort hebben aan bloedplaatjes. Artsen geven die groep vaak een transfusie. Over het effect daarvan was niet zoveel bekend, reden voor Gunnink om dit uit te zoeken.



In haar onderzoek heeft ze twee groepen baby’s vergeleken: de ene groep kreeg een transfusie als het aantal bloedplaatjes onder de 50 was gedaald, bij de andere groep wachtte ze langer, tot minder dan 25. De kinderen in de 25-groep kregen dus minder transfusies. Hoe het komt dat bloedplaatjes negatieve effecten hebben, is nog onbekend en wordt de komende jaren verder onderzocht.

Transfusierichtlijnen worden aangepast

Op basis van dit onderzoek worden de transfusierichtlijnen aangepast. Dit is een verbetering van de zorg voor te vroeg geboren baby’s. Door deze studie is er wereldwijd meer aandacht gekomen voor mogelijk nadelige effecten van transfusies. Dit geeft een impuls aan het onderzoek over dit onderwerp. Gunnink verwacht dat toekomstige studies het inzicht vergroten zodat alleen patiënten die er baat bij hebben een transfusies krijgen.

Bron: Amsterdam UMC