Donderdag 30 januari 2020

Promotie, Agnietenkapel (UvA) 14.00 u

Birgit Cools: Terugkeer naar werk na hersenletsel

Langdurige opname op een revalidatieafdeling, persoonlijke factoren, zoals opleidingsniveau en werkloosheid, en zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten blijken relevant voor werkhervatting na niet aangeboren hersenletsel (NAH). Mate van bewustzijn in de acute fase van NAH is dat niet. Verder belemmeren bijkomende psychische klachten, zoals een depressie, de terugkeer naar werk van deze patiënten.

Niet aangeboren hersenletsel

Dit stelt Donker-Cools in haar proefschrift over welke factoren van invloed zijn bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Dat kan bijvoorbeeld zijn ontstaan na een verkeersongeval. Ook ontstaat NAH na een beroerte of door de groei van een gezwel in de hersenen. Donker-Cools wilde ook onderzoeken welke interventies effectief zijn om de terugkeer naar werk te bevorderen.



Zij inventariseerde verder wat patiënten en werkgevers bevorderende (o.a. motivatie) en belemmerende aspecten benoemden. Ze zocht ook naar oplossingen voor bemoeilijkte werkhervatting bijvoorbeeld door deskundige begeleiding in te zetten.

Effectieve interventies

Volgens haar zijn effectieve interventies voor terugkeer naar werk gericht op het aanpassen van het werk en de werkplek, gecombineerd met voorlichting, coaching en training. Al deze kennis kunnen verzekeringsartsen gebruiken om tot een goed oordeel te komen over de mogelijkheden van een patiënt met NAH om weer aan de slag te gaan. De kennis is verwerkt in een onderwijsprogramma en leidde tot kennistoename van verzekeringsartsen. Zij vonden het programma relevant, nuttig en bruikbaar voor de praktijk.

Bron: Amsterdam UMC