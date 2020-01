Wereldkankerdag in Spaarne Gasthuis

Introductie buddyschap voor oncologiepatiënten

Kanker zet je wereld op zijn kop. Het is de slogan van Wereldkankerdag op 4 februari. En dat weten we in het Oncologie Centrum van het Spaarne Gasthuis als geen ander. Daarom werd, samen met het Adamas Inloophuis, het buddyschap geïntroduceerd.

Buddyschap

Als je met kanker te maken krijgt komt er heel wat op je af. Sinds 2014 zijn er vrijwilligers van het Adamas Inloophuis aanwezig in het Oncologie Centrum van het Spaarne Gasthuis. Naast een luisterend oor en het beantwoorden van niet-medische vragen, bieden zij sinds kort ook buddyschap aan. Bijvoorbeeld voor patiënten met een klein sociaal netwerk.



Buddyservice als steun

Pauline Klaassen, coördinator Adamas in het Spaarne Gasthuis: “Laatst kwam er een oudere meneer voor chemotherapie. Een buddy haalde hem op bij de taxi en begeleidde hem naar de afdeling. Omdat meneer alleen was ging de buddy mee naar de spreekkamer. Twee paar oren horen meer dan één. En naderhand bespraken zij – met een kop koffie – samen wat er allemaal in het consult werd besproken.” Een ander voorbeeld: “De impact van de diagnose kanker is onvoorstelbaar groot. Een dame die deze uitslag niet verwachtte zat in de spreekkamer bij de arts. Hij vroeg haar of zij alleen was en of ze misschien iemand kon bellen. Dat deed ze. Tot haar man arriveerde was ze in principe alleen. Gelukkig kwam een buddy met haar wachten op haar man. Alleen om te luisteren, alvast wat vragen te beantwoorden en afleiding te bieden. Maar dat alleen is op dat moment zo waardevol en belangrijk.”



De Adamas buddy service is er voor mensen die alleen naar het ziekenhuis komen. Of die het gewoon prettig vinden om iemand om zich heen te hebben bij het gesprek met de arts. Maar de buddy kan bijvoorbeeld ook even bij partner of kind blijven als de patiënt poliklinisch wordt behandeld.”



Wereldkankerdag



Op Wereldkankerdag worden patiënten van het Oncologie Centrum extra in de watten gelegd. Jitske Jansen, afdelingshoofd Oncologie Centrum: “Patiënten op de dagbehandeling, polikliniek en bij de radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoek worden verwend met smoothies. Ook gaan we ‘doorgeef rozen’ uitdelen in de centrale hal. Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die met kanker te maken heeft (gehad). We vragen ze om de roos aan diegene te willen geven.”

Foto: Vrijwilliger van Adamas en patiënt in gesprek