Zorg & ICT: “Zorg in huidige vorm niet langer houdbaar”

De tijd dringt. De zorgvraag neemt razendsnel toe en het geld raakt op. Het is noodzakelijk dat de zorg met hulp van technologie goedkoper, slimmer, sneller en persoonlijker wordt. Kortom, het veranderen van de gezondheidszorg door middel van het toepassen van ICT is niet alleen interessant voor zorgverlener en patiënt, maar vooral een absolute must. Hoe de zorg structureel gaat veranderen, zie je terug op Zorg & ICT 2020, dat van 7 t/m 9 april plaatsvindt in Jaarbeurs in Utrecht.

Zorgpersoneel loopt weg



Niet alleen de budgetten raken op, ook de uitstroom van personeel in de zorg is schrikbarend. In 2018 is het ministerie gestart met het actieprogramma Werken in de Zorg, om studenten, zij-instromers en herintreders aan te trekken. Onlangs publiceerde NU.nl echter dat de helft van het nieuwe zorgpersoneel al binnen twee jaar weer vertrekt (NU.nl, 2020). Goede zorg is niet vanzelfsprekend. Er moeten stappen ondernomen worden.





Zorg & ICT biedt oplossingen



Met een ruim aanbod aan exposanten, die de laatste trends, ontwikkelingen en innovaties tonen, geeft Zorg & ICT 2020 antwoord op de vraag hoe de zorg structureel moet veranderen. Ook zijn er interessante theatersessies waarbij sprekers ingaan op thema’s als: Gegevensuitwisseling, Zorgplatformen, Innovaties en Data. De beurs biedt bovendien de uitgelezen mogelijkheid om te netwerken, bijvoorbeeld tijdens de netwerkborrel op woensdag 8 april om 16.30 uur.

Wil je meer informatie over de beurs, de sprekers of thema’s? Kijk dan op de website: www.zorg-en-ict.nl.

Bron: Jaarbeurs