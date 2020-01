Meer zelfstandigen in zakelijke dienstverlening en zorg

Het aantal mensen dat voornamelijk hun inkomen als zelfstandige verdient is in de periode 2007-2018 toegenomen met 260 duizend tot 1,3 miljoen personen. Vooral in de zakelijke dienstverlening en in de zorg nam het aantal zelfstandigen toe. Het mediane inkomen van zelfstandigen in de dienstverlening was het hoogst. Vooral in de zorg en handel komen vaker relatief lage inkomens voor. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe gedetailleerde cijfers over het inkomen van zelfstandigen per bedrijfstak.



Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening (een toename van 78 duizend personen), in de gezondheids- en welzijnszorg (+55 duizend), en in de bouwnijverheid (+56 duizend). Ook in de handel nam het aantal zelfstandigen toe (+8 duizend), maar in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van krimp (-4 duizend).

Ruim 48 procent van de zelfstandigen was in 2018 in een van deze vijf bedrijfstakken actief; in 2007 was dat 42 procent. In 2007 was van het grootste aantal zelfstandigen actief in de handel, in 2018 heeft de zakelijke dienstverlening de koppositie overgenomen.

Handel in minder gemeenten populair bij zelfstandigen



Dat relatief meer zelfstandigen nu actief zijn in andere bedrijstakken dan in 2007 is ook regionaal te zien. In 2007 was de handel in 203 gemeenten de meest voorkomende bedrijfstak onder de aldaar wonende zelfstandigen. In 2018 was dat in 90 gemeenten het geval. De handel stond haar prominente plek af aan de zakelijke dienstverlening en de bouw. De zakelijke dienstverlening als meestvoorkomende bedrijfstak onder zelfstandigen steeg van 71 gemeenten in 2007 naar 150 gemeenten in 2018, en de bouw van 8 naar 52 gemeenten. Ook de landbouw verloor terrein en zakte als meestvoorkomende bedrijfstak van 70 gemeenten in 2007 naar 58 gemeenten in 2018. Zorg is landelijk gezien weliswaar populair (10 procent van de zelfstandigen in 2018), maar springt er regionaal zelden als meestvoorkomend uit (slechts in 3 gemeenten).

Inkomen zelfstandigen laagst in handel en zorg



Zelfstandigeninkomens van minder dan 5 duizend euro komen vooral voor in de handel (15 procent van de zelfstandigen in 2018) en de zorg (13 procent). Hierdoor is het mediane inkomen ook het laagst in de handel (30 duizend euro) en zorg (31 duizend euro). In de bouw en landbouw komen meer inkomens tussen de 20 duizend en 50 duizend euro voor. Wel liggen in de bouw deze middeninkomens op een hoger niveau dan in de landbouw. Het mediane inkomen in de bouw is met 39 duizend euro dan ook een stuk hoger dan in de landbouw (31 duizend euro). Zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening hebben het hoogste mediane inkomen (45 duizend euro).

Zelfstandigen met apotheken verdienden het meest



Binnen de bedrijfstak handel verdienden zelfstandigen met apotheken in 2017 het meest en zelfstandigen in de textiel het minst. De meeste zelfstandigen in de handel waren echter actief in de handel of reparatie van personenauto’s of werkzaam in postorderbedrijven en webwinkels. In de landbouw, bosbouw en visserijwaren in 2017 veruit de meeste zelfstandigen actief in de melkveehouderij, maar werd in de visserij in doorsnee het meest verdiend; de (paarden)fokkerij leverde het minste op. Onderstaande interactieve figuur toont van alle onderscheiden branches die onder de vijf bedrijfstakken vallen het aantal zelfstandigen en het doorsnee inkomen.

Bron: CBS