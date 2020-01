Opening 5G HUB Eindhoven biedt vooruitblik in nieuwe mobiele tijdperk

Live demo ‘connected ambulance’ door Philips, GGD en Catharina Ziekenhuis



Oprichtingspartners Vodafone, Ericsson, Brainport Development en High Tech Campus openen vandaag de 5G HUB in Eindhoven. Op deze plek gaan bedrijven, startups, overheden en studenten samen de nieuwe technologie van 5G in praktijk brengen. Bij de opening spraken vertegenwoordigers van overheid, wetenschap en bedrijfsleven uit dat deze 5G HUB een onmisbare schakel is bij de introductie van de vijfde generatie mobiel internet in Nederland. Ook is er aandacht voor vragen en zorgen rond 5G onder meer via de website www.5ghub.nl.

Broedplaats 5G-technologie



De 5G HUB in de regio Brainport Eindhoven is bedoeld als broedplaats voor nieuwe 5G-technologie. De ruimte op de High Tech Campus telt ruim 700 vierkante meter en ligt in de nabijheid van techno-reuzen als ASML, Philips, TNO en TomTom. Verwachting is dat hier in de komende jaren tal van nieuwe ideeën en toepassingen ontstaan op het gebied van 5G en andere technologieën, zoals fotonica, blockchain en machineleren. Hiervoor is in de hub radiotechnologie aangelegd om 5G toe te kunnen passen. Deze is geschikt voor de 3,5 gigahertz testfrequentie en biedt zeer hoge snelheid en ultrakorte responstijden. Voor maximale capaciteit is dit te combineren met bestaande 4G frequentiebanden 800, 1800, 2100 en 2600 megahertz die eveneens in de hub beschikbaar zijn. Zo kunnen bedrijven hun 5G-innovaties hier van idee en onderzoek naar resultaat in de praktijk brengen.

Eind 2020 minstens zes start-ups

De 5G HUB heeft een speciaal ontwikkeld innovatieprogramma gericht op de thema’s gezondheid, entertainment, business, sport en cultuur. De ruimte is flexibel ingericht voor inspiratiesessies en demonstraties met onder andere een tribune voor 70 mensen. Op dinsdagen is er inloopspreekuur voor de eerste intake van ideeën. Ondernemingen, startups, studenten en scholen kunnen zich hiervoor aanmelden via de website. Diverse partijen hebben al ruimte in de hub gereserveerd. Zo gaat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hier ervaring opdoen met ‘machine-leren’ waarbij verkeerslichten zich via datastromen leren aanpassen aan verkeerssituaties. Inzet van de 5G HUB is dat eind 2020 minstens zes organisaties met nieuwe toepassingen aan de slag zijn

Live pilot ‘connected ambulance’

Philips, de GGD Brabant-Zuidoost en het Catharina Ziekenhuis lieten met de pilot ‘connected ambulance’ zien wat de mogelijkheden van 5G zijn voor de gezondheidszorg. 5G maakt het mogelijk om meer data te versturen en door middel van network slicing prioriteit te geven aan dataverkeer. Zo kan bijvoorbeeld een betrouwbare verbinding gecreëerd worden tussen een arts in het ziekenhuis en een ambulanceteam. Bij de ‘connected ambulance’ pilot kijkt een arts mee naar echografiebeelden van een patiënt die nog onderweg is naar het ziekenhuis. De arts kan het ambulanceteam adviseren over het starten van de juiste behandeling op basis van de echobeelden die hij in real-time en hoge resolutie kan zien. Tijdens medische spoedgevallen telt elke seconde en is het voor de patiënt van belang zo snel mogelijk de juiste behandeling te starten.

Quotes van de oprichtingspartners



Eben Albertyn, Executive Director Technology VodafoneZiggo, zegt: ‘Met GigaNet, het krachtige netwerk van Vodafone en Ziggo, bereiden we ons voor op de komst van 5G in Nederland. Daarom zijn we ook als voorloper betrokken bij de 5G HUB. Daarmee bouwen we – samen met ondernemers en startups – ervaring op met 5G-technologie, nieuwe ontwikkelingen en competenties die cruciaal zijn in de samenleving van morgen. Het is bovendien een uitstekend platform om samen met klanten en organisaties nieuwe toepassingen te ontdekken, te verkennen en toe te passen in de aankomende 5G-realiteit.’





John Zijlmans, general manager Ericsson: ‘Wij zijn de trotse leverancier van de nieuwste, meest betrouwbare en robuuste 5G-technologie waarmee we innovators van grote bedrijven en startups in de hub kunnen helpen met uiteenlopende 5G-toepassingen. Als wereldspeler in netwerkapparatuur hebben we internationale ervaring opgebouwd met de uitrol van 24 live 5G-netwerken in 14 landen, verspreid over vier continenten. We helpen de Nederlandse markt met het realiseren van 5G-toepassingen in de 5G HUB in Eindhoven en zijn tevens klaar voor het grotere vervolg.’



Jan-Willem Neggers, algemeen directeur van de High Tech Campus, gaf aan dat de Campus in 2030 één van de grootste technologiehotspots van Europa wil zijn: ‘Daar hoort de 5G HUB vanzelfsprekend bij om de grote maatschappelijke opgaven te versnellen. Zeker als we kijken naar nieuwe connectiviteit en technologische ontwikkelingen van 5G en kunstmatige intelligentie, waarbij supersnelle data-uitwisseling essentieel is. Dat moet je hier in het technische hart van de regio kunnen beproeven.’





Paul van Nunen, algemeen directeur van Brainport Development tekende aan dat de 5G HUB een typisch voorbeeld is van de manier van werken in Brainport: ‘We brengen kennis, bedrijfsleven en overheden samen. Zo helpt technologie om bij te dragen aan nieuwe producten en diensten waar de samenleving voordeel van heeft. Neem de spoedeisende zorg: ambulances die zijn uitgerust met 5G kunnen ter plaatse al meer handelingen verrichten in samenspraak met de specialist in het ziekenhuis. Dat scheelt tijd en daarmee levens.’





Vliegend van start



De oprichting van de 5G HUB is niet onopgemerkt gebleven en maakt een vliegende start. Inmiddels hebben 30 partijen hun interesse getoond om samen te werken in de hub. Ook heeft gemeente Eindhoven, die van meet af aan betrokken was bij dit initiatief, zijn rol overgedragen aan Brainport Development. Deze organisatie stimuleert samen met bedrijven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen de economische ontwikkeling in 21 gemeenten in de regio. Directeur Paul van Nunen van Brainport Development: ‘Bij zo’n ontwikkeltraject past een zorgvuldige afstemming met alle partijen en het resultaat telt: een 5G HUB waar het hele ecosysteem van kan profiteren.’ Mede door de betrokkenheid van Brainport Development is de verwachting dat het aantal deelnemende partijen in sneltreinvaart zal toenemen.



Aandacht voor gezondheid



Een van de afspraken die gemeente Eindhoven in de aanloop al met de oprichtingspartners van de 5G HUB maakte, is dat zij aandacht geven aan gezondheid en veiligheid. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor omwonenden en andere belangstellenden. Via de website www.5ghub.nl verschijnen artikelen over de activiteiten en voortgang. Ook worden daar openbaar de meetuitkomsten gepubliceerd die onafhankelijke stralingsdeskundigen van de TU Eindhoven regelmatig zullen uitvoeren.

