Dokter op Dinsdag @ Bernhoven: nieuwe invulling zorg rondom kanker

Wellicht heeft u het al ergens gelezen: Bernhoven verbouwt op dit moment een deel van het ziekenhuis om daar de nieuwe multidisciplinaire polikliniek oncologie te huisvesten. Waarom doet Bernhoven dat en wat heeft de patiënt daar aan? Daarover gaat het tijdens de Dokter op Dinsdag @ Bernhoven op dinsdag 18 februari.

Nieuwe polikliniek

In de nieuwe polikliniek wordt alle zorg rondom kanker zoveel mogelijk gebundeld. Het wordt de centrale plek waar alle oncologische zorg samenkomt. Voordeel van zo’n centrale polikliniek is extra korte lijntjes tussen de verschillende specialisten, verpleegkundig specialisten, casemanagers en andere zorgverleners. Dat zorgt voor een vlotte samenwerking. De nieuwe polikliniek zorgt ook voor meer privacy voor een kwetsbare groep patiënten. In de aankleding van de polikliniek wordt rekening gehouden met aspecten als privacy en welbevinden.

Een aantal artsen en andere medewerkers vertelt tijdens deze Dokter op Dinsdag hoe het er straks in de nieuwe polikliniek aan toe gaat. Uitgelegd wordt hoe de drie grootste zorgpaden rondom borstkanker, darmkanker en longkanker worden georganiseerd. Ook wordt uitgelegd wat de rol is van casemanagers oncologie, maar ook hoe belangrijk samen beslissen is, hoe werkt een keuzehulp en wat betekent het palliatief team in de oncologische zorg.

Aanmelden is verplicht

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven begint om 19.30 uur in het restaurant van Bernhoven. U moet zich vooraf aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Bernhoven of bel naar 0413 – 40 29 00.

Vrienden van Bernhoven

De Stichting Vrienden van Bernhoven is een actie gestart om een bijdrage te leveren aan de inrichting en aankleding van de nieuwe polikliniek. Meer over deze actie is onder de kop ‘Onze grootste wens’ te lezen op de website van de Vrienden van Bernhoven.

Bron: Bernhoven