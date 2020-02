HBO Verpleegkunde leidt zorgprofessionals op voor regio Zuidoost-Drenthe

Leren en werken tegelijk!

Maandag 3 februari zijn 35 studenten gestart met de flexibele deeltijdopleiding HBO Verpleegkunde van NHL Stenden Hogeschool. De deelnemers zijn medewerkers met een MBO Verpleegkunde achtergrond van zorgwerkgevers Icare, Tangenborgh en Treant Zorggroep. Een uniek scholingstraject waarmee deze werkgevers samen met NHL Stenden en de Gemeente Emmen antwoord geven op de vraag hoe we meer mensen in de regio behouden voor de zorg. In september dit jaar is er opnieuw een instroommoment.

Nut en noodzaak

Het is een flexibel scholingstraject van NHL Stenden vanuit locatie Leeuwarden, waarbij de theorie van de opleiding direct wordt toegepast in de praktijk bij de drie zorgwerkgevers in de regio. Raymond Wanders (wethouder werk, inkomen, volksgezondheid); “Ik ben ontzettend trots dat we met elkaar deze opleiding mogelijk hebben gemaakt. Het laat zien dat als iedereen overtuigd is van nut en noodzaak, we elkaar snel weten te vinden. Onze gezamenlijke inzet is jonge mensen voor de regio te behouden of te winnen en tegelijkertijd te voorzien in de toenemende behoefte aan goed zorgpersoneel. Wat mij betreft is dit pas het begin: we zien meer mogelijkheden voor opleidingen in en voor de regio. Dit smaakt naar meer.”

Volgend instroommoment september

In februari starten medewerkers van de drie zorgwerkgevers. In september 2020 is er opnieuw een instroommoment, waarbij ook samengewerkt wordt met Drenthe College om voor de daar afgestudeerde MBO Verpleegkundigen het HBO-traject mogelijk te maken. Tijdens de Open Dag van NHL Stenden op zaterdag 8 februari en de Infoavond Werken & Studeren op 3 maart is er informatie beschikbaar. Kijk op www.nhlstenden.com voor meer informatie over deze evenementen.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe



Dit traject is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

Bron: NHL Stenden Hogeschool