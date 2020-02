Hoe wordt een vaccin ‘gratis’?

Op 7/2 organiseert UAntwerpen het 18de Valentijn Vaccinatiesymposium

Op vrijdag 7 februari 2020 vindt het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium plaats op de Universiteit Antwerpen. Centraal dit jaar staat de vraag waarom en wanneer een vaccin gratis ter beschikking wordt gesteld.

Het Vaccinatiesysmposium wil allen die betrokken zijn bij vaccinatie in Vlaanderen informeren over de introductie van nieuwe vaccins in België en Vlaanderen en over nieuwe kennis rond vaccinatie. Het symposium wordt georganiseerd door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Universiteit Antwerpen) en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. “Centraal dit jaar staat welke stappen allemaal doorlopen dienen te worden, en welke elementen in beschouwing genomen worden, vooraleer een vaccin gratis ter beschikking gesteld wordt”, legt prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen) uit. “Een actuele kwestie. Denk maar aan het verhaal van baby Pia. We kijken eerst naar de situatie bij onze noorderburen.”

Gratis? Of terugbetaald?

Kees Groeneveld van de Gezondheidsraad Nederland zal toelichten hoe vaccinatie-adviezen tot stand komen in Nederland. Dr. Geert Top (Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid) bespreekt vervolgens hoe een vaccin terechtkomt in de Vlaamse Vaccinatiekorf. Op het einde van de sessie zal duidelijk zijn hoe een vaccin gratis kan worden aangeboden, maar ook hoe het komt dat sommige vaccins niet gratis zijn, doch eventueel wel terugbetaald worden.

Theeten: “De ochtend wordt afgesloten met twee parallelle sessies waarbij het publiek diverse praktische vragen over vaccins kan stellen aan een expertenpanel. In de sessie die geleid wordt door prof. dr. Pierre van Damme zal de focus op de volwassene liggen. Ikzelf leid de andere sessie, waarbij de focus op het kind ligt.”

Meningokokken

In het tweede deel van de dag komen er drie verschillende onderwerpen aan bod. In de vaste rubriek ‘Lokaal actief’ gaat Kind en Gezin dieper in op hoe de hoge vaccinatiegraad bij jonge kinderen die we zien in Vlaanderen, waargemaakt wordt. Annick Paeps (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) geeft vervolgens een voorbeschouwing van wat er op de agenda staat van de Europese Vaccinatieweek – editie 2020 (21-27 april 2020). Ten slotte zal er, samen met Sciensano, dieper ingegaan worden op waar we thans staan met meningokokken en vaccinatie daartegen in Vlaanderen.

De dag eindigt met een algemene sessie ‘Vragen over vaccins’, waarbij een expertenpanel, onder leiding van prof. Theeten, diverse vragen van het publiek in verband met vaccinatie zal beantwoorden.

www.uantwerpen.be/nl/congressen/valentijn-vaccinatie-symposium/



Praktisch:

Vrijdag 7 februari 2020, 9.30 tot 15 uur: Valentijn Vaccinatiesymposium.Locatie: Aula Rector Dhanis, Stadscampus UAntwerpen (Grote Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen).

Bron: Universiteit Antwerpen