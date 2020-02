Martini Ziekenhuis investeert in innovatieve diagnostiek voor hartpatiënten

Samen met medisch specialisten werkzaam in het Martini Ziekenhuis en leverancier IBA investeert het Martini Ziekenhuis in de ontwikkeling van een innovatief mini cyclotron voor de diagnostiek bij hartpatiënten. Dit mini cyclotron wordt het eerste in Europa waarin op deze kleine schaal radioactieve stoffen voor hartscans worden gemaakt. Deze stof gebruikt het ziekenhuis voor het onderzoek in een PET CT-scanner.

Met dit onderzoek kan zuurstoftekort in het hart zeer nauwkeurig in beeld worden gebracht. Hierdoor kan precies worden gekeken waar de afwijkingen zitten zodat nog beter te bepalen is wat de beste behandeling is voor de patiënt.

Beste hartzorg in de regio

Ton Tiebosch, lid van de Raad van Bestuur: ‘Het aantal hartpatiënten in het Noordoosten van Nederland is relatief hoog. Veel van hen komen naar het Martini Ziekenhuis voor onderzoek en behandeling. Met onze partners binnen HartNet werken we intensief samen aan de beste hartzorg in onze regio. De investering in deze nieuwe manier van diagnostiek levert hier een belangrijke bijdrage aan.’ Naar verwachting trekt deze vernieuwende onderzoeksmethode, naast de patiënten in het verzorgingsgebied van HartNet, ook patiënten van buiten de regio. Er zijn nu al ziekenhuizen in het omliggende gebied die geïnteresseerd zijn in deze innovatie.

Nauwkeurige diagnose

Het mini cyclotron maakt een radioactieve stof dat via een infuus bij de patiënt wordt ingebracht. Met behulp van de PET CT-scanner wordt dan zichtbaar gemaakt waar de afwijking zit. Klaas Pieter Koopmans, nucleair geneeskundige: ‘Met deze nieuwste techniek is een snellere en meer nauwkeurige diagnose mogelijk bij hartpatiënten. We brengen verstoppingen in bloedvaten uiterst precies in beeld. Met dit onderzoek kan de behandelend arts bepalen of een dotterbehandeling zinvol is. En zo ja, op welke precieze locatie de arts deze dotterbehandeling moet uitvoeren voor het allerbeste resultaat.’

Onafhankelijk en patiëntvriendelijk

Met dit unieke mini cyclotron kan het Martini Ziekenhuis zélf licht radioactieve stoffen maken. Het Martini Ziekenhuis is nu voor de meeste onderzoeken afhankelijk van externe leveranciers. Vervoer van radioactieve stoffen is lastig en duur, een file kan de kostbare stoffen al onbruikbaar maken. De komst van dit nieuwe mini cyclotron maakt vervoer naar het Martini Ziekenhuis via de weg overbodig.

Omdat het stofje in het ziekenhuis geproduceerd wordt en dus snel toegediend kan worden bij de patiënt, is een hele kleine hoeveelheid voldoende. Dit is minder belastend voor de patiënt en medewerkers. Wybe Douwe Kloppenburg, voorzitter van het Medisch Specialistische Bedrijf Martini: ‘We zijn blij dat we als artsen met deze investering de ontwikkeling van deze innovatieve techniek mogelijk maken samen met het Martini Ziekenhuis. Nu we deze cyclotron in huis halen, kunnen we een flinke stap voorwaarts zetten in de diagnostiek en behandeling van hartpatiënten.’ Naar verwachting kunnen de eerste patiënten medio 2021 onderzocht worden.

Ontwikkeling en bouw

Het contract met leverancier IBA is intussen getekend. Nu kan gestart worden met de ontwikkeling en bouw van het cyclotron. In totaal neemt het traject tot ingebruikname zestien maanden in beslag. Bruno Scutnaire, President IBA RadioPharma Solutions: ‘IBA will bring a solution based on its long-standing PET cyclotron expertise and through an innovative and a collaborative approach with Martini Ziekenhuis’ team. IBA will also collaborate with partners (including universities) through a cluster in Wallonia, Belgium made to support such a project requesting various fields of expertise. Continuous innovation is in IBA’s DNA. We like to take such challenges and bring them to success. Our knowledge in NH3 cyclotron based production will help us optimize this new solution. We are sincerely happy to have been selected by specialists from Martini Hospital.’

Bron: Martini Ziekenhuis