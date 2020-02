Dennis Weening en Bella Hay presenteren Eerste Hulp bij Tattoo Disasters op Spike

Vanaf 16 maart, elke maandag om 21:30 uur op Spike

Tattoo DisastersUK komt naar Nederland en België! Na de succesvolle en schokkende seizoenen, volgt ViacomCBS zender Spike nu met haar eerste Nederlandstalige seizoen Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters! Naast de gloednieuwe lokale versie van het programma, introduceert Spike ook haar nieuwste talent; Bella Hay, die samen met Dennis Weening de presentatie verzorgt.



Bella Hay: “Als tattooliefhebber is het natuurlijk te gek om dit programma te presenteren en al helemaal met Dennis Weening! Ik verheug me nu al op de extreme transformaties!”



Dennis Weening:“Ik vind het heel erg tof om weer een nieuw tattooprogramma te mogen presenteren voor Spike en om dat samen te doen met Bella Hay. Het is vooral ook heel mooi om de verhalen te horen achter de “mislukte” tattoos en om de mensen die er al jaren mee lopen te kunnen helpen er vanaf te komen.”



In Eerste Hulp bij Tattoo Disasters laten we zien dat van ieder stukje schaamtelijke inkt een echt kunstwerk te maken is. Vanuit hun passie voor tatoeages verslaan Dennis en Bella wekelijks de persoonlijke verhalen en begeleiden ze samen met drie gerenommeerde tattoo experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Metde tattoobezitters bij de spannende en soms pijnlijke momenten. Ze zien alle verhalen voorbij komen in alle soorten en maten met alle één ding gemeen: de tattoobezitter schaamt zich ervoor en wil weer met trots rondlopen. Geen tatoeage is zo erg dat het niet meer te fixen is. De tatoeages kunnen uiteenlopen van een impulsieve jeugdzonde tot een dronkenmansactie of een tatoeage die het gewone leven behoorlijk in de weg zit.





Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters is vanaf 16 maart elke maandag om 21.30 uur te zien op Spike. #EHBT



Eerste Hulp Bij Tattoo Disasters wordt geproduceerd door Fabiola.