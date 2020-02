LUMC en Basalt gaan samenwerken op het gebied van zorg, onderzoek, scholing en opleiding

Eén zorgaanbod voor de revalidatie voor alle patiënten in Zuid-Holland. Om dat voor elkaar te krijgen ondertekenen prof.dr. Willy Spaan, bestuursvoorzitter LUMC en drs. Willem Wiegersma, bestuursvoorzitter van Basalt, een samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerking die gezamenlijk wordt vormgegeven door het LUMC en Basalt vanuit één medische staf.

Links bestuursvoorzitter Basalt drs. Willem Wiegersma en rechts bestuursvoorzitter LUMC prof. dr. Willy Spaan geflankeerd door de revalidatieartsen van het LUMC en Basalt.

Op een doelmatige manier realiseren het LUMC en Basalt de juiste revalidatiezorg op de juiste plek aan de juiste patiënt op het juiste moment. Dit gebeurt door inzet op de vier pijlers van de samenwerking; zorg, onderzoek, scholing en opleiding.

Zorg

LUMC en Basalt beogen op termijn één medische staf en een centrale visie op de revalidatiegeneeskunde, op deze wijze realiseren zij gezamenlijk de best mogelijke medisch-specialistische behandelingen in Zuid-Holland. Door continue verbetering van de revalidatiezorg neemt de kwaliteit van leven, de participatie, de zelfredzaamheid en de veiligheid van revalidatiepatiënten verder toe. Daarnaast is de verwachting dat verbetering van de kwaliteit en de resultaten van de zorg leidt tot een lagere belasting van mantelzorgers en een afname van zorgkosten.

Onderzoek

De samenwerking zorgt voor één inhoudelijk onderzoeksprogramma op het gebied van de revalidatiegeneeskunde met twee hoogleraren. “Samen hebben Basalt en het LUMC al een hoogleraar doelmatigheid in revalidatieprocessen, nu zetten beide organisaties gezamenlijk de zoektocht uit om ook de vaste leerstoel voor revalidatiegeneeskunde op korte termijn in te vullen,” aldus voorzitter Willy Spaan van het LUMC, “Vanuit wetenschappelijk onderzoek beogen zowel Basalt als het LUMC innovaties en verbeteringen in de gehele revalidatiesector te brengen.”

Scholing en Opleiding

Door samen te werken aan scholing voor geneeskunde – en studenten Klinische Technologie (Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft), leveren zij samen een belangrijke bijdrage aan de kennis van toekomstige behandelaars voor de behandeling van functionele gevolgen bij aandoeningen. De opleiding tot revalidatiearts werd al door beide instellingen gezamenlijk verzorgd.

Revalidatiezorg in de regio

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het LUMC is onderdeel van het Expertisecentrum voor Bewegen van het ziekenhuis, vanuit dit kader wordt intensief samenwerkt in spreekuren gecombineerd met andere specialismen (zoals neurologie, neurochirurgie, orthopedie en traumatologie) voor patiënten met problemen in het houding en –bewegingsapparaat. Basalt biedt het volledige spectrum aan topklinische revalidatiebehandeling van klinische revalidatie na opname in het ziekenhuis tot poliklinische behandeling voor kinderen en volwassenen en is met elf locaties nabij en in de ziekenhuizen in Zuid-Holland voor de patiënten altijd dichtbij.

Samenwerken van onderzoek tot innovatie met projectpartners

Een van de resultaten van de samenwerking is nu al zichtbaar vanuit een project gericht op innovaties voor patiënten met bewegingsstoornissen: Het Fieldlab Rehabilitation & Mobility. In dit project werken medewerkers, patiënten, ondernemers, financiers, onderzoekers en studenten met elkaar aan nieuwe bewezen behandelmethoden en technieken op het gebied van mobiliteit. Naast het LUMC en Basalt zijn de Haagse Hogeschool, Descin, Jagoco, Cue2Walk en Manometric bij het project betrokken.

Bron: LUMC & Basalt