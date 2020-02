St. Anna Ziekenhuis zet goede zorg thuis op één

Vanaf 20 januari kunnen patiënten van het St. Anna Ziekenhuis gebruik maken van mijnAnna, een gezondheidsplatform dat ontwikkeld is in samenwerking met Philips VitalHealth. Via het digitale zorgportaal kunnen patiënten op ieder gewenst moment hun medisch dossier inzien en lab-uitslagen bekijken. De toegang tot het platform is volgens het ziekenhuis de eerste stap om te komen tot goede informatie-uitwisseling, betere samenwerking tussen zorgverleners en uiteindelijk ook goede zorg thuis.

Via één inlog

Marianne Acampo, lid van de raad van bestuur van de overkoepelende St. Anna Zorggroep: “We hebben niet gekozen voor een klassiek patiëntenportaal, maar geven onze patiënten toegang tot een gezondheidsplatform. Via één inlog kunnen ze in de toekomst ook medische gegevens beschikbaar gesteld door andere zorgverleners inzien, bijvoorbeeld van andere ziekenhuizen of huisartsen.”

Ook kunnen patiënten op termijn zelf gezondheidsgegevens gaan uploaden zoals gemeten bloeddruk, hartslag of sportprestaties en deze op een veilige manier delen met door hen geselecteerde zorgverleners. Hiermee sorteert het ziekenhuis voor op de toezegging van minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om voor iedere Nederlander gratis gebruik van een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) mogelijk te maken.

Ziekenhuisopnames voorkomen

MijnAnna, dat werkt met Philips VitalHealth Engage, werd ontwikkeld in samenwerking met Philips VitalHealth. Het ziekenhuis kwam vorig jaar een strategisch partnerschap overeen met het gezondheidstechnologiebedrijf. Marianne Acampo: “Onze samenwerking is gericht op eHealth-toepassingen om patiënten beter op afstand te kunnen behandelen. Met als doel vermijdbare ziekenhuisopnames te voorkomen en poliklinische herhaalbezoeken te verminderen met gelijkblijvende of zelfs hogere kwaliteit van zorg.” De lancering van het portaal mijnAnna is de eerste stap in de samenwerking van de twee partijen.

Bestrijden hoge zorgkosten

Via de introductie van het gezondheidsplatform willen beide partijen ook gaan bijdragen aan het bestrijden van toenemende zorgkosten. In de regio Eindhoven is de vergrijzing nog sterker dan in andere delen van het land en mede hierdoor nemen zorgkosten fors toe[1]. Arjan Karens, General Manager Benelux bij Philips VitalHealth: “Samen met St. Anna zetten we in op het verbeteren van de samenwerking in het zorgnetwerk rond de patiënt. Een goede oplossing voor digitale zorg is daarbij onmisbaar. Engage biedt patiënten een omgeving waarin ze met al hun betrokken zorgverleners kunnen samenwerken én zelf meer regie krijgen in het zorgproces. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot betere zorg en lagere kosten.”

Bron: St Anna Zorggroep