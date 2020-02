Rotterdamse opleiding voor duobaan op SEH en ambulance gestart

Verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC zijn in januari gestart met een opleiding bij de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR), waardoor ze zowel op de SEH als op de ambulance kunnen werken. Later dit jaar zullen enkele verpleegkundigen van de AZRR een traject starten in de ziekenhuizen, waardoor ook zij beide functies kunnen combineren.

Duobaan

De organisaties hopen hiermee de acute zorg in Rotterdam en omstreken te verbeteren, omdat de verpleegkundigen elkaar beter kennen en meer begrip hebben voor elkaar. Daarnaast vraagt de krapte op de arbeidsmarkt om werk dat uitdagend is. “De afwisseling in functies maakt het werk interessant en leuk. Er is binnen het vak van SEH verpleegkundige nu persoonlijke ontwikkeling mogelijk”, vertelt Janina Hartmann van de SEH van het Maasstad Ziekenhuis.

Droombaan



Voor SEH verpleegkundige Nanouk Legerstee is dit een kans op een droombaan. “Ik vind het leuk om op de SEH van het Maasstad Ziekenhuis te werken, omdat het snel en dynamisch is. Je ziet mensen van nul tot 100 jaar met allerlei ziektebeelden. Maar ik ben altijd nieuwgierig geweest naar het totaaltraject. Van ongeval tot verpleegafdeling, zeg maar en dat kan ik nu meemaken.”

Ook Joost de Vette, SEH verpleegkundige bij Erasmus MC, grijpt de kans om spoedeisende hulp te verlenen vóórdat de patiënt in het ziekenhuis terecht komt met beide handen aan. “De extra verantwoording en grotere beslissingsbevoegdheid die je deelt met de ambulancechauffeur in een situatie die aanspraak doet op improvisatietalent, maken deze functie voor mij enorm interessant, uitdagend en leerzaam”, aldus Joost de Vette.

Dynamiek en uitdaging

Studenten leren tijdens de opleiding tot ambulanceverpleegkundige snel kritieke gezondheidsproblemen te ontdekken en te behandelen. De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en duurt ongeveer 9 maanden. “Een verschil met het werken in een ziekenhuis is dat je samen met de ambulancechauffeur in een klein team werkt”, legt Jacqueline Tettelaar, teammanager Ambulancezorg van AZRR uit. “Een ander verschil is dat je buiten de ziekenhuismuren werkt. In de regio Rotterdam-Rijnmond betekent dat gegarandeerd dynamiek en uitdaging vanwege de diversiteit van het gebied. Je moet niet alleen in het havengebied, maar ook op het platteland, de snelweg en in de drukke binnenstad kunnen werken. Dat leren ze bij de AZRR.”

Meer doen met minder

De opleiding bij AZRR is nog maar net begonnen, maar Nanouk Legerstee vindt het nu al een aanvulling op haar huidige baan bij de SEH. “Je moet als verpleegkundige op de ambulance roeien met de riemen die je hebt. Zonder een team van artsen dat naast je staat en zonder alle onderzoeken, hulpmiddelen en medicatie die je op de SEH wel hebt. Het is dus een nog grotere uitdaging om de patiënt te stabiliseren, onderzoeken en behandelen. En dat moet je inderdaad overal kunnen doen, want je weet nooit waar je terecht komt.”

Inwerkperiode voor ambulance verpleegkundigen



De ambulance verpleegkundigen van de AZRR die ook op de SEH willen werken, volgen een ander traject. Zij krijgen vooralsnog geen aparte opleiding, maar worden ingewerkt op de SEH. “Het Maasstad ziekenhuis kiest ervoor om in de beginfase met ambulanceverpleegkundigen aan de slag te gaan die al een SEH diploma hebben. Zij worden net zo lang ingewerkt totdat ze weer volledig op de hoogte zijn van procedures en behandelingen op de spoedeisende hulp en in het ziekenhuis”, licht Janina Hartmann toe. “Het is de bedoeling dat we in de toekomst ook ambulanceverpleegkundige zonder een SEH-specialisatie een SEH opleiding te kunnen aanbieden.”

Uiteindelijk gaan de verpleegkundigen van beide organisaties afwisselend drie maanden op de ambulance werken en drie maanden op de SEH. In december 2020 start de eerste uitwisseling.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

