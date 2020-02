CAG en Imaging symposium – vrijdag 13 maart

Symposium Diagnostische Coronair Angiografie op 13 maart

Op vrijdag 13 maart organiseert VieCuri Medisch Centrum het 16e CAG symposium met als titel: Teamwork in beeldvorming binnen de Cardiologie. Dit vindt plaats in theater de Maaspoort in Venlo, van 9.30 – 17.00u.

Voor wie?

Cardiologisch, cardio-fysiologisch en radiologisch laboranten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, cardiologen en radiologen (in opleiding), huisartsen en andere zorgprofessionals zijn van harte uitgenodigd.

Over het programma

Veel aspecten van het CAG, de echocardiografie, CTA en CMR worden belicht. Ook de betekenis van aanvullende diagnostiek in het cathlab en veiligheid rondom het CAG komt aan bod.

Bijzonder: er zijn zes live cases, waarbij er live wordt meegekeken bij o.a. Shockwave ballon en OCT, een live implantatie van Cardio Mems en een echocardiografie.

De onderwerpen bij het CAG-programma zijn:

1) Diagnostiek en behandeling van microvasculair coronair lijden

2) De nieuwe behandeltool bij hartfalen de “Cardio MEMS”. Deze sensor is een kleine druksensor, die via een hartkatheterisatie geïmplanteerd wordt in een van de longslagaders. De sensor meet dagelijks de bloeddruk in de betreffende longslagader. De gemeten waardes worden dagelijks digitaal vanuit de thuissituatie van de patiënt automatisch doorgestuurd naar de hartfalenpoli voor evaluatie. Bij het oplopen van de bloeddruk in de longslagader, een eerste aanwijzing voor progressief hartfalen, kan de medicatie van patiënten geoptimaliseerd worden om de bloeddruk te normaliseren.

Bij het IMAGING-programma zijn de onderwerpen:

1) Imaging the target bij NSTEMI

2) Acuut of chronische myocard infarct

3) Triggering op secundaire kleppathologie

4) De ACS richtlijn in de dagelijkse praktijk.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij SBHFL, NVHVV en NVBMH.

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven: http://www.cag-venlo.nl.

Bron: VieCuri