Minister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellen

Online in een persoonlijke gezondheidsomgeving je eigen medische gegevens inzien en delen met wie je wilt, of ze koppelen aan apps. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat dit voor alle ziekenhuispatiënten mogelijk wordt. Daarnaast verplicht hij ziekenhuizen en klinieken om onderling digitaal gegevens uit te wisselen, zodat tijd wordt gewonnen, medische fouten worden voorkomen en patiënten niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen.

Wetsvoorstel

Om dit te regelen komt Bruins dit jaar nog met een wetsvoorstel. Ziekenhuizen en klinieken krijgen 75 miljoen euro om snel aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zodat zij medische gegevens voor patiënten beschikbaar kunnen stellen.

Minister Bruno Bruins: “Met deze 75 miljoen subsidie wil ik mogelijk maken dat de patiënt de regie krijgt over zijn of haar eigen medische gegevens. Met digitale gegevensuitwisseling kunnen bovendien vermijdbare fouten worden voorkomen en houden artsen meer tijd over omdat ze geen gegevens hoeven over te typen. Ik vind het onbestaanbaar dat we, in een tijd dat we met elkaar kunnen facetimen over de hele wereld, in de zorg nog faxen versturen. Digitaal moet het nieuwe normaal worden. En zo snel mogelijk!”

Veilig

Bruins wil dat de gegevensuitwisseling veilig gebeurt. De persoonlijke gezondheidsomgeving waar de ziekenhuizen en andere medisch specialistische zorgorganisaties gegevens mee gaan delen moeten daarom voldoen aan de veiligheidseisen van het MedMij-afsprakenstelsel. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat door ICT-specialisten controleren of de gegevensuitwisseling tussen instellingen daadwerkelijk digitaal gebeurt.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ): “Wij zijn trots dat we met deze regeling gezamenlijk voortbouwen op de versnelling van uitwisseling met de patiënt en tussen medisch specialistische zorginstellingen onderling”.

Digitale gegevensuitwisseling

De landelijke Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) helpen om de zorg klaar te maken voor digitale gegevensuitwisseling van medische gegevens. In totaal heeft het kabinet 400 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan er 75 miljoen subsidie nu gaat naar instellingen voor medisch specialistische zorg. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) voeren het programma uit.

Bron: Ministerie VWS