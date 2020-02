De RINO Groep lanceert podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper

De RINO Groep, opleidingsinstituut voor mensen die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid, lanceert vandaag een vijfdelige podcastserie over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Met deze podcastserie wil de RINO Groep ggz-professionals enthousiasmeren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door te laten zien dat wetenschap meer is dan SPSS en soms ook heel grappig, spannend en verbindend kan zijn.

De eerste van de reeks gaat over wakkere hersenoperaties. Martine van Zandvoort, hoofd van de afdeling Neuropsychologie aan het UMC in Utrecht en hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, vertelt onder andere over de gezonde spanning die ze voelt als ze patiënten met hersentumoren tijdens een wakkere hersenoperatie test of wanneer ze een hersenhelft stillegt tijdens een onderzoek bij iemand met epilepsie.

Podcast

De RINO Groep Podcast zal de komende vijf weken elke week een podcast publiceren, ter promotie van het symposium ‘Van nieuwsgierigheid naar wetenschap’. De podcast is te beluisteren via Soundcloud, iTunes en Spotify. En natuurlijk via de RINO Groep.

Toenemend tekort aan specialistische-ggz

Op dit moment telt Nederland plusminus 16.000 gz-psychologen, 5.000 psychotherapeuten, 2.400 klinisch psychologen en 145 klinisch neuropsychologen. Met name de vraag naar klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen is in deze tijd groter dan het aanbod. Bovendien zal de behoefte aan specialistische-ggz door de toenemende welvaart en steeds ouder wordende samenleving de komende jaren verder toenemen.

Het tekort is vooral urgent voor klinisch psychologen. Een derde van de werkzame klinisch psychologen is ouder dan 60 jaar en zal op korte termijn de arbeidsmarkt verlaten, terwijl instroom achterblijft. Van de 270 opleidingsplekken voor klinisch psychologen in 2020 zijn er slechts 181 ingevuld. Meer aanwas is nodig om ook op termijn de juiste psychische zorg te kunnen bieden.

Wetenschap kent stoffig imago



Karin Hendriks, afdelingshoofd BIG-opleidingen bij de RINO Groep: ‘Reden genoeg om namens de Stichting PDO-GGZ uit te zoeken wat wij als opleidingsinstituut kunnen doen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) onder haar leden blijkt dat vooral het ‘stoffige’ imago van wetenschap, het inpassen van de opleiding in de huidige levensfase en het financiële aspect argumenten zijn voor gz-psychologen om van een specialisatie af te zien. Met deze podcastserie wil de RINO Groep in ieder geval het stoffige imago oppoetsen, door te laten zien hoe leuk wetenschap in ons vakgebied is.’

Daarnaast organiseert de RINO Groep in samenwerking met de NVGzP op 10 maart 2020 het symposium ‘Van nieuwsgierigheid naar wetenschap’, waar ook de andere twee argumenten worden weerlegd. Deelnemers van de GZ-opleiding en psychologiestudenten die twijfelen over een specialisatie tot klinisch psycholoog worden dan ook verzocht om zich vooral aan te melden voor het symposium, waar zij aan de hoofd- en praktijkopleiders al hun vragen kunnen stellen en twijfels kunnen delen. En waar zij bovenal zullen inzien waarom doorleren voor een klinisch psycholoog een goede keuze is.

Over de RINO Groep

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken opleidingsinstituut in Utrecht. Binnen de afdelingen BIG, Bij- en nascholing (BNS) en diverse stafafdelingen werken ruim 90 medewerkers en circa 1.000 docenten dagelijks aan het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, cursussen en congressen. Dat doen wij al ruim 30 jaar voor de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, generalistische basis-ggz, buurt- en wijkteams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Geworteld in de wetenschap en praktijk, onderhoudt de RINO Groep nauwe contacten met een (internationaal) netwerk, bestaande uit onderzoekers van universiteiten en hogescholen, praktijkinstellingen en tal van andere partijen. Bij al onze opleidingsactiviteiten is het cliëntperspectief richtinggevend – want cliënten moeten er uiteindelijk beter van worden! www.rinogroep.nl

