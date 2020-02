Huub Wieleman nieuw lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland

Huub Wieleman is benoemd tot tijdelijk lid Raad van Bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Per 17 februari 2020 start Huub Wieleman om de positie van CFO over te nemen van Mark Janssen, die half maart start als CFO bij het Radboudumc in Nijmegen. Samen met Marjolein Tasche en Niels Honig zet Huub zich in voor de beste zorg dicht bij huis in de regio Rijnmond en het verder ontwikkelen van ons topklinische ziekenhuis.

CFO-ervaring

Huub Wieleman heeft sinds 2015 ervaring in de zorg als CFO bij de Reinier Haga Groep. Daarvoor heeft hij zijn carrière opgebouwd als partner bij Deloitte. Huub heeft ruime ervaring op het gebied van financieel beleid, lange termijn financiering, strategische visie op ICT en meerjarenplanning. Op die gebieden is Huub bij Franciscus vooral actief. Verheugd over de benoeming Marjolein Tasche en Niels Honig zijn verheugd dat Huub de Raad van Bestuur tijdelijk komt versterken. ‘Wij verwachten met zijn kennis en ervaring de ingeslagen weg op het gebied van financieel management, technologische innovatie en vastgoed te kunnen waarborgen.’

Harro Knijff, voorzitter Raad van Toezicht Franciscus Gasthuis & Vlietland: ‘Door zijn ervaring op het gebied van meerjarenplanning en ICT is hij goed in staat om continuïteit te bieden voor een periode van circa een jaar. Dit geeft ons tijd om te kijken hoe wij verder invulling gaan geven aan de Raad van Bestuur in de toekomst. Wij kijken uit naar de samenwerking.’

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland