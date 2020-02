Rollers en renners, militairen en blindrunners: samen aan de start

Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink steunt uniek evenement

Op 17 mei gaat de allereerste editie van de HandicapNL Rugzakrun van start vanaf het Militair Revalidatie Centrum in Doorn. Een stoere en inclusieve run voor mensen met en zonder beperking. Ook Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink steunt het initiatief van harte: ‘Er is nog niet eerder een run georganiseerd waar mensen met en zonder beperking met elkaar hetzelfde parcours afleggen. Gek genoeg is dit nog heel uniek in Nederland, mooi dat hier met deze Rugzakrun verandering in komt.’

Deelnemers kunnen 3, 10 of 21 kilometer rennen, rollen of wandelen. Iedereen kan meedoen. Het parcours loopt over de prachtige Utrechtse Heuvelrug.

Startlocatie bekend

De run start en finisht op het terrein van het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg in Doorn. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: ‘Het MRC Aardenburg is een modern revalidatiecentrum en een prachtige locatie om deze inclusieve run te starten. Vrijheid in beweging is een groot goed. HandicapNL en het MRC Aardenburg helpen beide dagelijks mensen met een handicap om hun weg naar vrijheid te hervinden. Mooi om de krachten te bundelen en er samen een succesvol evenement van te maken. Daarnaast ligt het centrum in een prachtige bosrijke omgeving die uitermate geschikt is voor een mooie run.’

Minister van Gehandicapten Rick Brink

‘Rugzakrun zorgt voor bewustwording’

Ook minister van Gehandicapten Rick Brink mobiliseert collega’s en vrienden om mee te doen. ‘Superleuk en gezellig om met elkaar te wandelen, rennen of rollen. Met dit event wordt bewustwording gecreëerd voor mensen met een handicap. Samen met HandicapNL gaan we voor een wereld waar het niet uitmaakt welke kleur haar je hebt, of je dik of dun bent, of je een rolstoel meebrengt of een blindengeleidenhond.’

Over HandicapNL Rugzakrun

De Rugzakrun is een stoere en uitdagende run over de prachtige Utrechtse Heuvelrug. Alle deelnemers leggen het parcours van 3, 10 of 21 kilometer af met een rugzak met zand. Deze rugzak staat symbool voor het doorzettingsvermogen van mensen met een handicap om iedere dag weer de gewone, vanzelfsprekende dingen voor elkaar te krijgen.

Het is mogelijk om individueel mee te doen of als (bedrijfs)team samen met collega’s, familie of vrienden. Kijk voor meer informatie op www.rugzakrun.nl

Over HandicapNL

In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met een handicap. Dat is 1 op de 8 Nederlanders en dit aantal blijft groeien. HandicapNL is een goed doel en ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan, talenten te ontwikkelen en minder eenzaam te zijn. Daarnaast steunt HandicapNL mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving bij het creëren van eerlijke kansen voor iedereen.

Bron: HandicapNL