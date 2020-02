Sterker door ellende, trauma en tegenslag met de juiste behandeling/begeleiding

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen het leven stevig beïnvloeden. Of het nu het krijgen van een ziekte is, het meemaken van een burn-out of een depressie, het zien gebeuren van een ongeluk, het meemaken van een echtscheiding, het verliezen van een baan, het verliezen van vooruitzichten in een baan of andere ellende. Hoe ga je daar als professional mee om en bied je de beste ondersteuning? Hoe kunnen mensen zelfs sterker uit een heftige periode komen?

Dat levert een nieuw inzicht: mensen kunnen door heftige ervaringen juist groeien en sterker worden dan daarvoor! Wij deden er wetenschappelijk onderzoek naar bij mensen met een burn-out en dat heeft geleid tot publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Daarover gaat het boek PostTraumatische Groei – Sterker door ellende dat 16 maart uitkomt.

Anja Jongkind & Greet Vonk